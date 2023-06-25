Regularizan 7 mil vehículos

Monclova; Coah.- Solo restan cinco días hábiles para que termine la cuarta etapa de regularización de vehículos americanos, y en espera del llamado de autoridades federales si habrá de continuar con el proceso y si habrán de incluirse vehículos que su número de serie inicie con letra.

Alejandro Pérez, coordinador regional de REPUVE informó que ante la crisis económica por la que atraviesa Monclova y la región no se ha regularizado gran cantidad de vehículos como se contemplaba en un inicio, pues de atención a 50 automovilistas diarios se redujo a un promedio de 7 a 8 unidades diarias.

Al momento se han nacionalizado cerca de 7 mil vehículos tan solo en el módulo ubicado en el Carlos Salinas de Gortari, pero considerando el resto de módulos REPUVE como en Castaños y Frontera el promedio incrementa, sin embargo no representa ni la mitad de los vehículos que se encuentran de manera ilegal en la entidad.

“Se mantuvo a la baja desde la tercera y cuarta etapa, el interés es por la falta de recurso que está ocurriendo en la región centro, pero en las demás estados el funcionamiento esta normal por la crisis de Altos Hornos de México que si pego y muy fuerte” finalizó.