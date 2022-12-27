Reinician el AH 5 En planta 2

Luego de tres días de que se mantuvieron parados los equipos de manera preventiva, este lunes se reactivó el Alto Horno 5 y el BOF de la Siderúrgica 2 de AHMSA, para retomar su producción.

Este lunes se pondrían en marcha los equipos que fueron parados desde el pasado viernes, como medida preventiva ante las bajas temperaturas que se pronosticaron y de esta forma evitar daños en los equipos.

Francisco Ríos Treviño, Secretario General de la Sección 288 informó que se cumplió el tiempo establecido con la empresa y a partir de este lunes reactivarían los departamentos al mejorar las condiciones climatológicas.

Recordó que se dio la indicación de parar los equipos ante el pronóstico de temperatura de menos 7 grados centígrados, previniendo que se pudiera presentar algún daño en las tuberías o mangueras, mientras que el personal llevó a cabo labores de mantenimiento en estos días.

“Esperemos que este lunes se reanuden labores en el Alto Horno 5 y el BOF, se llevó el parto técnico en los últimos 3 días, para proteger los equipos por las condiciones que se esperaban del clima, pero esperando que inicien labores normalmente y continuar con la producción, ahora que las condiciones del clima son diferentes”, indicó.