Reinstalan a miembro del Consejo de SIMAS

Por disposición de Juez Federal, el día de ayer se reinstaló al representante de la CANACO Frontera, César Chávez Ramón como integrante dentro del Consejo de SIMAS, en Sesión Extraordinaria, presidida por el alcalde Mario Dávila Delgado.

La semana pasada el alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya señaló que abandonaría el Consejo de SIMAS, al igual que los funcionarios del ayuntamiento rielero que integran el mismo, ante la resolución emitida por el Juez Cuarto Distrito, que ordenó la reinstalación inmediata.

Roberto Piña quien es el actual presidente del consejo, solicitó al alcalde Mario Dávila Delegado para que llevará a cabo la sesión extraordinaria, con el único proceso de dar cumplimiento a los dispuesto por la autoridad, reunión que se realizó en Monclova y a puerta cerrada.

“El Decreto 300 faculta al vicepresidente a realizar una reunión en un caso extraordinario en este caso no se da esa situación, se da a petición del presidente actual del Consejo y él (Piña) lo solicita en base a un ordenamiento de un Juez Federal”, indicó el alcalde Mario Dávila.

El edil monclovense mencionó que se mantiene el reclamo de los derechos y autonomía municipal ante la Suprema Corte de Justicia y es un tema que se está dando en ante las autoridades correspondientes.

En el tema de la separación de Frontera y tener un sistema autónomo, señaló que se tiene que hacer un procedimiento para llevarlo a cabo, sin embargo es factible, por su parte dijo que está de acuerdo en que sea un sistema intermunicipal y que únicamente estén dentro Monclova y Frontera.