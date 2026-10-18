Renuncia de Mónica Elizondo en AHMSA genera escepticismo entre exobreros

La renuncia de Mónica Elizondo a la Dirección de Recursos Humanos de Altos Hornos de México (AHMSA) fue recibida con escepticismo por parte de exobreros de la siderúrgica, quienes calificaron de «extraña» su salida tras confirmarse que percibía un salario superior a los 200 mil pesos mensuales.

Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los trabajadores, señaló que resulta inverosímil que la ejecutiva abandone de forma intempestiva un puesto de alto nivel administrativo dentro de la masa concursal, en un contexto económico regional donde difícilmente obtendría una remuneración similar.

El vocero destacó que Elizondo era considerada una persona de confianza y de comunicación directa con el exdirectivo Alonso Ancira Elizondo, al igual que otros mandos como Francisco Correa, quienes progresivamente han dejado la estructura administrativa de la empresa.

Asimismo, Valenzuela de la Torre relacionó estos sueldos de alto rango con el elevado gasto operativo mensual que autoriza la administración del concurso mercantil, el cual ha llegado a promediar hasta 30 millones de pesos mensuales en erogaciones. Ante esto, el representante obrero no descartó que la dimisión responda a un acuerdo de separación con liquidación al 100 por ciento.