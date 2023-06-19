Reparte el alcalde agua embotellada

Ante el pronóstico de que serán dos semanas de altas temperaturas, el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, anunció que se han tomado acciones en las que participan varios departamentos, entre ellos: Protección Civil, Seguridad Púbica, Salud, Reforestación, el DIF y adquisiciones este último para asegurar que se tenga el agua embotellada suficiente para ofrecer a la ciudadanía que esté realizando alguna actividad expuestos al sol y que requieran hidratarse.

1 / 2 El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado anuncia medidas preventivas ante las altas temperaturas, asegurando el suministro de agua embotellada para los ciudadanos expuestos al sol. 2 / 2 El alcalde, recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante el calor intenso, hidratándose y evitar exponerse por mucho tiempo al sol. ❮❯

Ayer lunes, la temperatura alcanzó los 43 grados, con una sensación térmica de 47, lo que motivó la implementación de acciones inmediatas, en las que además de ofrecer agua embotellada en diversos puntos de la ciudad, se llevaron a cabo recorridos en las colonias que carecen de una red de agua potable o donde su suministro se agota rápidamente, con el fin de abastecerlas mediante el uso de pipas.

Estas acciones se iniciaron el fin de semana, y ayer mismo, el alcalde instruyó a los departamentos mencionados, para que continúen brindando el apoyo con agua embotellada y pipas durante el tiempo que sea necesario, el objetivo es evitar casos de deshidratación, golpes de calor o deshidratación severa, que pueda poner en riesgo la vida de los ciudadanos.

En un mensaje a la ciudadanía, la primera autoridad, recomendó a la población tomar las precauciones necesarias para protegerse del calor intenso, evitando la exposición prolongada al sol y manteniéndose hidratada en todo momento.

“El Gobierno Municipal se encuentra comprometido con la seguridad y el bienestar de sus habitantes, y continuará monitoreando de cerca la situación climática para implementar las medidas necesarias, con el fin de proteger a la comunidad durante este período de altas temperaturas” puntualizó..