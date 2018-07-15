Repartirán 300 becas

A través de las gestiones de Servicios Educativos Región Centro ante el sistema de Becas de la Secretaría de Educación Pública, llegaron para este municipio un promedio de 300 becas con un monto equivalente a los mil pesos cada una.

El titular de Servicios Educativos, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, dijo que esta beca es por única vez y la vigencia será todo el mes de agosto.

Con el regreso a clases se hará llegar a través de la estructura a las escuelas y en caso de que sea algún alumno que se promovió de nivel de preescolar a primaria o de primaria a secundaria, se buscará la manera de hacerle llegar para que firme el recibo correspondiente.

Mencionó que es apoyo a la educación para preescolar, primaria y secundaria, meses atrás los alumnos hicieron su trámite y por parte de oficina regionales fue revisado y se autorizó ese promedio.

NO HAY INCIDENCIAS EN

BODEGA DE RESGUARDO

A una semana del periodo de receso educativo no se ha presentado ninguna incidencia o al menos reportada a la Dirección de Servicios Educativos, señaló Félix Alejandro Rodríguez Ramos.

“Hoy concluimos esa indicación y la próxima semana estaremos al pendiente de las escuelas de verano, cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Educación que estamos aquí a nivel región vamos a ir a inaugurar estas escuelas de verano y decirte que estamos atentos a cualquier incidencia o situación que se nos llegue a presentar”, detalló.

Cabe mencionar que se activó la bodega de resguardo y el exhorto a los vecinos que habitan cerca de las escuelas para que reporten cualquier incidencia a las autoridades.

La incidencia de robos ha sido a la baja pero se mantiene en mínimo porcentaje la ruptura de vidrios, puertas y ventanas.