Repican campanas en iglesias católicas

MONCLOVA., COAHUILA.-La iglesia católica se unió en oración por las personas desparecidas y es por ello que en punto de las 3 de la tarde del día de ayer repicaron las campanas en memoria de todas las personas que no regresaron a su hogar y por las que se realizó una oración a nivel nacional.

El padre Jorge Salvador Guzmán dijo que al celebrarse el primer aniversario luctuoso de 2 sacerdotes jesuitas y un laico en la Sierra Tarahumara, se quiso elevar una oración para crear conciencia en la ciudadanía sobre la violencia que se vive en muchos estados de México, asegurando que “Abrazos y no balazos simplemente no funcionó”.

EL párroco mencionó que el obispo Raúl Vera López cuando estuvo al frente de la iglesia en Coahuila se unió a las familias de los desparecidos para exigir un estado de derecho y libertad en el país, asegurando que aún existen familias que los siguen buscando.

“Coahuila es uno de los estados más seguros y eso es muy bueno, sin embargo si tenemos que unirnos en oración por la paz y la justicia en México, es por ello que se realizó esta jornada de oración para pedir por las personas que se encuentran pérdidas o privadas de su libertad y cuyas familias no encuentran la paz por no saber de su paradero”.

Jorge Salvador mencionó que el pasado domingo las misas de todas las iglesias católicas se ofrecieron también por las familias de estas personas y por la paz en sus vidas.