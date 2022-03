Reportan como delicado a Don Héctor

Héctor Ovalle Herrera de 56 años de edad que resultó con la mayor parte de su cuerpo con quemaduras, se encuentra hospitalizado en la clínica 7 del IMSS, su estado de salud es delicado e incluso tuvieron que intubarlo.

El abuelo de los pequeños no pudo reaccionar cuando el incendio empezó a consumir todo lo que había a su paso, aunque no es invalido tiene dificultad para caminar, lo hace lentamente por lo que probablemente se asustó y no reaccionó a tiempo.

Fue quien se llevó la peor parte de esta lamentable situación que le provocó quemaduras de tercer grado en muchas partes de su cuerpo, mientras que sus dos nietos, los cuates, resultaron ilesos, él se la pasaba en la planta alta de la vivienda, casi nunca bajaba por la misma dificultad para caminar y su hija era quien le llevaba la comida y todo lo que necesitara.

El hombre se quedó bajo el cuidado de algunos de sus hermanos, pues su hija se encargaba de la situación con los pequeñitos, hasta la tarde de ayer cuando acudió a verlo al hospital y a encargarse de la situación.