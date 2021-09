Reportan Covid 16 profesores

En la región centro hay 16 docentes sospechosos de tener Covid-19, están siendo monitoreados por las autoridades de la Secretaria de Salud, los trabajadores solo tienen clases virtuales, a estos se le suman otros 2 casos que siguen en aislamiento y en el caso de la Sección 147, el plantel ya tiene visto bueno para regresar a las aulas.

Aunque no comentó de qué escuelas o nivel educativo, el director regional de Servicios Educativos señaló que no están dentro del programa piloto, trabajan a distancia con los estudiantes y hasta el momento se encuentran bien de salud.

“No hay contagio dentro de los planteles, los trabajadores fueron contagiados por sus mismos familiares o porque salieron a otros lugares”

La vacuna no es cien por ciento efectiva contra el Covid-19, Félix Alejandro Rodríguez Ramos comentó que todas las personas aún pueden contagiarse y es lo que está pasando, sin embargo, no ha sido de gravedad cuando no se complica con otras enfermedades.

“Tenemos casos de contagio pero son maestros que no están dando servicio presencial, confirmados solo teníamos a la maestra de la Sección 147 turno matutino quien cumple su aislamiento hoy viernes, y otros dos en Frontera y Castaños”.