Reportan en Monclova 5 nuevos casos Covid

MONCLOVA., COAH.-A 24 hora de que concluya el 2022, autoridades de salud de Coahuila reportan 5 nuevos contagios de Covid-19 en Monclova y un paciente positivo al coronavirus ingresado en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ayer viernes, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que en la entidad se reportaron 58 nuevos casos positivos confirmados al Covid-19, de los cuales, 5 se registraron en el municipio de Monclova y uno más en el vecino municipio de Frontera.

Asimismo se informó que una mujer de 77 años falleció a causa de las complicaciones del coronavirus, esto en Saltillo, lo anterior señala el reporte el Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19.

De acuerdo al reporte, Coahuila cerrará 2022 con al menos 665 casos activos de covid, siendo 27 de ellos los que pertenecen al municipio de Monclova, 10 a Ciudad Frontera y 3 más en Castaños.

Además ayer se reportó que lamentablemente, 28 pacientes positivos al Covid-19 recibirán el 2023 ingresados en un hospital, de los que solo uno es del municipio de Monclova, quien se encuentra internado en la Clínica 7 del IMSS.

Aunque los casos de Covid-19 continúan a la baja, las autoridades de salud de Coahuila, recomiendan seguir observando los protocolos en reuniones familiares donde acuden más de 10 personas, en especial en hogares en los que hay parientes de mayor edad y menores, los cuales son propensos a los contagios de enfermedades respiratorias sobre todo en esta época del año y con los cambios continuos de temperatura que se están presentando en la entidad.

Es importante señalar que según reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social tan solo en el mes de diciembre se atendieron 120 personas a nivel estatal, los cuales resultaron positivo al virus, sin embargo pocos de ellos presentaron alguna complicación.