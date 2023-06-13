Reportan plagas de zancudos y moscas

Colinas de Santiago y algunas otras colonias más han reportado la presencia de plaga de zancudos y moscas, por lo que el departamento de salud municipal pide a la Secretaría de Salud se promueva pronto la entrega de abate y la fumigación.

Así lo señaló la regidora de Salud Pública, Leticia Espinoza quien explicó que a través de la dirección de su departamento a cargo del doctor Arturo González se realizan diversas actividades tendientes a prevenir la proliferación de zancudos.

Y es que las temperaturas extremas provocan la proliferación de mosquitos y por ende los riesgos de enfermedades transmisoras por ellos como el zika, dengue y chikungunya.

Mencionó entre otras cosas, se procede a la limpieza del cauce en el río Monclova hacia el norte, justo donde se encuentran los carrizos, pues esta flora puede proliferar aún más la presencia de zancudos y por supuesto, larvas por la gran humedad que se encuentra en el medio ambiente.

Indicó que todas estas acciones las coordina la Dirección de Salud con la Jurisdicción Sanitaria para actuar de manera conjunta en este tipo de programas preventivos a fin de garantizar el bienestar de los monclovenses.