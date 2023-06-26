Reportan tres robos en escuelas

MONCLOVA., COAHUILA.-Aun no inicia el periodo vacacional y en este mes se han suscitado ya tres robos a instituciones educativas, por lo que la Secretaría de Educación Pública solicitó el apoyo de padres de familia, vecinos y autoridades de seguridad pública para que ante cualquier irregularidad den aviso y se puedan evitar más robos.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos dijo que a inicios de mes robaron más de 30 mil pesos en artículos de radio en la escuela Primaria Club de Leones de Monclova y en esta semana robaron el jardín de niños Amparo Pape de Benavides en Colinas de Santiago y el Aquiles Serdán de Praderas.

El titular de Servicios Educativos dijo que será por medio del 911 que se podrá reportar cualquier problema en las instituciones educativas, además de que los vecinos podrán también fungir como vigilantes durante las vacaciones para evitar que los amantes de lo ajeno sigan ingresando a robar a las instituciones.

Mencionó que falta poco más de una semana para el inicio de las vacaciones de verano y es por ello que los directivos de los distintos planteles educativos tienen que llevar a resguardo el equipo de valor que tienen en las escuelas para evitar robos, toda vez que los saqueos se dan más durante este periodo en el que la vigilancia es muy poca.

Explicó que son las escuelas de las colonias periféricas las que sufren de mayor riesgo, toda vez que la vigilancia es menor y en muchas ocasiones son personas que viven cerca de los planteles las que acuden a realizar desmanes y robar los artículos al interior de los mismos.