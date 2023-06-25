Reprueban marchas LGBTTTIQ+

MONCLOVA., COAHUILA.-“Con nuestros niños y jóvenes no” es la iniciativa puesta en marcha por los miembros de la Alianza Ministerial Evangélica en Coahuila, quienes se han pronunciado en contra de las acciones realizadas por grupos y colectivos que promueven la homosexualidad como algo natural, dijo el Vocero Eduardo Ariel Pacheco Ortiz.

Haciendo uso de sus garantías constituciones y la libertad de emitir sus opiniones basadas en sus principios y creencias de fe, el vocero de la iglesia ministerial en Coahuila mencionó que es muy claro que los grupos y colectivos que promueven la homosexualidad como su forma de vida están mal encaminados, pues lo hacen saliendo a las calles y exhibiéndose de manera vulgar, grotesca y corriente, atentando contra el pudor de niños y jóvenes en quienes pueden crear confusión.

Dijo que el autoproclamarse “orgullosamente gay” es sentirse superior a los heterosexuales, queriendo imponer su estilo de vida que tachó de corrompido desde el punto de vista de la iglesia, ya que se muestran como perversiones del diseño de la vida natural que dios dio a la humanidad queriendo ser aceptados y buscando adoctrinar a los niños sobre los gustos y comportamientos que ellos tienen.

Pacheco Ortiz dijo que como iglesia no están de acuerdo en estas actividades que realizan, pues si bien ellos son libres de vivir su sexualidad como quieran, no significa que sea natural y deba ser bien visto por las familias, pues proclaman la tolerancia pero son los primeros en ser intolerantes al no aceptar a quienes no ven correcta su forma de vida, proclamando derechos que los privilegian como grupo poblacional.

“Definitivamente no estamos de acuerdo en las acciones que realizan públicamente, por lo que pedimos al as autoridades regulen las manifestaciones como las marchas del “orgullo gay” donde visten de forma vulgar y solo generan confusión entre los niños y adolescentes.