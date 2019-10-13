Repunta generación de empleos

El Universal

Por primera vez en lo que va de la actual administración, la generación mensual de empleos en el sector formal de la economía fue superior a la reportada un año antes, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante el noveno mes del año, el número de trabajadores adscritos al IMSS aumentó en 145 mil 416 plazas, cifra 12.3% superior a los 129 mil 527 puestos creados en septiembre de 2018. Este sería el primer aumento anual en la creación de empleos mensuales desde julio de 2018.

La mayor parte de dichos empleos fueron de carácter permanente al sumar 90 mil 509 plazas, monto 8.6% menor a los registrados un año antes. Las restantes 54 mil 907 puestos fueron eventuales, lo que significó un repunte anual de 79.8%, lo que contribuyó a la recuperación de la generación de empleos durante dicho mes.

Al 30 de septiembre de 2019, se tienen registrados ante el IMSS 20 millones 567 mil puestos de trabajo; de éstos, el 85.8% son permanentes y el 14.2% eventuales.

En lo que va del año se han creado 488 mil 61 empleos formales, cifra 37.0% inferior a los 774 mil 505 puestos creados en los primeros nueve meses del año pasado. Por su parte, la creación de empleo en los últimos doce meses es de 374 mil 466 puestos, equivalente a una tasa anual de 1.9%.

Este crecimiento anual es impulsado por el sector de comunicaciones y transportes con 5.6%, agropecuario con 4.4% y el sector comercio con 2.7%. Los estados con mayor incremento anual de afiliación son Campeche, Nayarit, Aguascalientes y Querétaro, superiores a 6.0%.

Durante el noveno mes del año, el número de trabajadores adscritos al IMSS aumentó en 145 mil 416 plazas.