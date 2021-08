Rescatan a Irving; mamá acusa rapto

Un supuesto rapto de un pequeñito de 3 años puso al descubierto un caso de omisión de cuidados que sufría el niño y sus hermanitos, una niña de 5 y un niño de 7 años, pero finalmente una mujer declaró que ella lo tenía en su hogar, estaba sano y salvo y que lo hizo con el único objetivo de que autoridades le hicieran caso y pusieran un alto a tanto descuido.

El pequeño Irving desapareció la tarde del jueves aproximadamente a las 6:30 pm, fue cuando Gloria Lizbeth Coss Garza, madre del menor, empezó a buscarlo en la colonia Miguel Hidalgo, la noticia se difundió en redes sociales.

En transmisión en vivo para Periódico La Voz, Gloria Coss de 22 años de edad, reconoció que tuvo un descuido, salió a un mandado pensando que su hijo veía la televisión, asegura que no tardó ni 5 minutos cuando regresó pero el niño ya no estaba.

Una vecina le dijo que al niño lo habían subido a un Pontiac color gris con vidrios polarizados, estuvieron buscándolo por horas pero no supieron nada, por eso lo subieron a las redes sociales, no hubo otra opción.

La madre del menor, no sabía qué hacer y cuando quisieron poner la denuncia ya estaba todo cerrado, dijo que no durmió en toda la noche y al preguntarle como era su niño, llorando mencionó que es muy inteligente y muy tierno.

"Hago todo por ellos, me junté con mi actual pareja, pero siempre estoy pendiente de mis hijos, no me justifico ni me quiero hacer la víctima, pero sí fue un descuido que no debió pasar y que me servirá mucho de lección, solo le pido a Dios que no le pase nada malo", señaló Gloria Coss.

Elementos de Fiscalía Especializada en Persona Desaparecidas acudieron al domicilio y se entrevistaron con la madre, era viernes alrededor de las 11:00 am y la familia no había interpuesto la denuncia, también interrogaron al papá Alfonso Mata Pedroza.

Vecinos de Gloria Coss comentaron que el pequeño y sus hermanitos siempre andaban solos en la calle, incluso a altas horas de la noche y que era necesario que la Pronnif, investigara el caso.

Al concluir la transmisión en vivo donde la madre dio a conocer el paradero de su hijo, Olivia Coss se acercó, estaba muy asustada y aunque al principio se mostró molesta por la presencia de prensa finalmente declaró que ella tenía al pequeño, para ese momento se acababa de activar la Alerta Amber, ahora el pequeño era buscado en todo el Estado de Coahuila.

Temerosa de que autoridades actuaran en su contra, pidió ayuda, pues no sabía qué hacer, su única intención era que los padres tuvieran una lección, pero más que eso, era resguardar al menor antes de que ocurriera una tragedia.

Dijo que Gloria Coss es su sobrina y desde hace más de un mes, Jesús de 7 años de edad, hermano mayor de Irving, vive con ella, por lo que el pequeñito estaba en compañía de su hermano, ambos al cuidado de un joven.

Quería entregarlos a las autoridades, pero no sin antes cerciorarse de que la Pronnif ya había intervenido en el caso, para que se hicieran las investigaciones.

"Estoy medio asustada porque esto está llegando más lejos de lo que pensé, no quiero que me echen al bote, pero lejos de secuestrarlo, lo salvé, lo encontré muy lejos de su casa, estaba solito, solo lo salvé de que algo malo le pasara, mucha gente no puede tener niños y ellos que los tienen, no los cuidan, yo los quiero meter a la escuela", comentó angustiada.

Se acudió al domicilio de Olivia y ahí estaban los dos pequeños acostados viendo la televisión, contentos de ver la vaca lola, ya habían almorzado y cuando vieron que llegó su tía corrieron a abrazarla.

Posteriormente se buscó comunicación con Lizeth Esmeralda Partida Flores, titular de la Pronnif para informarle la situación, fue ella quién enlazó a los encargados de la Fiscalía Especializada en Persona Desaparecidas quienes se comunicaron y aunque tenían la intención de ir al domicilio, Olivia Coss y estaban en camino con ellos.

Olivia y los dos niños, fueron trasladados a la oficina, los recibieron elementos, que la tranquilizaron, le mencionaron que lejos de actuar en su contra, había hecho lo bien por la seguridad del niño.

SUFRÍAN VIOLENCIA FISICA.

En ese lugar empezaron las interrogaciones, Jesús el niño mayor, acusaba a su padrastro de haberlo golpeado en repetidas ocasiones y mostraba a los elementos las marcas de estas agresiones.

Incluso acusan al mismo padrastro de haberle quebrado los dientes, por ese motivo Olivia Coss se lo llevó a su casa con consentimiento de la madre. La familia asegura que los padres de los niños son adictos al cristal y por eso fácilmente se olvidan de ellos.

Pero Iriving y su hermanita no se salvaban de la violencia que les generaba su padrastro. La tía pidió que también interrogaran a la niña, que la sometieran a exámenes pues posiblemente había sido víctima de abuso sexual.

LOS TRES HERMANOS FUERON LLEVADOS A LA CASA HOGAR.

Fue así como el caso fue turnado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, donde se tomó la decisión de resguardar a los menores en la Casa Hogar, Olivia Coss pedía quedarse con ellos, pero hay protocolos y procedimientos que se deben seguir, aunque no la descartaron como red de apoyo.

Ahí llamaron a los padres de los niños, le pidieron a la mamá que llevara las actas de nacimiento de sus tres hijos, se tienen 3 días hábiles para iniciar con el procedimiento.

Olivia Coss se quedó llorando, pues no quería perder a Jesús ya que se había encariñado con él, ella hubiera querido cuidar de los tres pero es difícil tanta responsabilidad y su intención tampoco era separar a los hermanitos.

"Los papás se fueron a seguir drogándose, quitarles a los niños fue premiarlos, la mamá se dio por bien servida que sus hijos estarán bien, no se actuó en contra de ellos", señaló una hermana de Olivia Coss, mencionando que el médico legista revisó a los niños "solo por encimita".

EL PAPÁ QUEDÓ DETENIDO EN EL MINISTERIO PÚBLICO.

El papá de los niños, Alfonso Mata Pedroza, quedó detenido pues luego de interrogarlo, elementos que buscaban al menor, lo llevaron a su casa, el hombre se bajó de la unidad, pero sin que nadie se diera cuenta tomó la bolsa de la agente asignada al caso y que buscaba a su hijo.

La bolsa tenía algunas pertenecías, entre estas el celular y dos mil pesos en efectivo, cuando la mujer policía se dio cuenta, acudió al domicilio y encontraron a Alfonso con una mochila en la que llevaba la bolsa, motivo por el cual quedó detenido y turnado al Ministerio Público.