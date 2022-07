Rescatarán a adictas

Durante los primeros días de este mes se inauguró en Monclova el Centro de Rehabilitación Femenil llamado "Fe, esperanza y amor" operado por el Centro Evangélico la Iglesia del pueblo que pretende orientar a mujeres adictas, alcohólicas con depresión y problemas emocionales.

Pesé al infierno que se vive en los centros de rehabilitación en todo el país, como lo que ocurrió en el anexo Escudo de Salvación A.C Libérate Frontera donde lamentablemente torturaron a varios internos y uno de ellos perdiera la vida.

Hace apenas tres días se dio a conocer lo que ocurría en el interior del anexo femenil de Torreón donde 15 mujeres lograron escapar cansadas de sufrir abusos sexuales y ser grabadas, ser torturadas física y psicológicamente, pagaban una cuota de 800 pesos por semana y carecían de los permisos, por lo que tras el escape procedieron a clausurar el lugar.

¿QUIÉN REGULA ESTOS ESPACIOS?

La Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) adjunta a la Secretaría de Salud Federal tiene por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores públicos, social y privada tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por aquellas adicciones que la Ley General de Salud le da competencia.

Si el lugar no es el adecuado en cuanto a capacidad e internos, la Secretaría de Salud no puede clausurar, pero le da vista a Protección Civil y entre una y otra autoridad, no se regulan estos espacios muchos de estos prácticamente clandestinos.

CENTROS REGISTRADOS OFICIALMENTE

En la Región Centro, los lugares de rehabilitación oficiales son "Cristo Vive" donde los internos están ahí de manera voluntaria, entran y salen del lugar, está "Cristo Rompe Las Cadenas" y "Centro de Fe. Esperanza y Amor, El Pueblo", y el recién clausurado "Escudo de Salvación".

Pero existen más que están operando de manera ilegal, cabe mencionar que no se toman en cuenta los espacios de Alcohólicos Anónimos, algunos de ellos operan bajo medidas como el castigo y la tortura.

INAUGuRAN CENTRO DE REHABILITACIÓN FEMENIL

Fue el pasado 02 de julio cuando se inauguró el Centro de Rehabilitación Femenil llamado "Fe, esperanza y amor" del Centro Evangélico La Iglesia del Pueblo, ubicado en calle Viesca # 2409 de la colonia Óscar Flores Tapia, quien lo opera es el pastor Valentín Bustos Cabrera.

El pastor mencionó a través del medio digital que él fue proclamado para enviar un mensaje de amor, bondad y misericordia por Dios, basándose en el segundo mandamiento de la biblia "Amarás a Dios como a tu prójimo".

Señala que este centro es exclusivo para la mujer, la ayuda idónea del hombre, explica que por ende la maldad se ha apoderado de ellas, las mujeres.

La mujer es la única portadora de un milagro creativo que es dar a luz a otro ser humano, la visión de la maldad, es perturbar la humanidad, el nacimiento de buenos seres que pueden aportar muchas cosas buenas para la humanidad.

Esa es la visión que se tiene, la que está enfocada a la restauración total de la víctima, de la mujer adicta, alcohólica, en depresión, con problemas emocionales y que quiere hacer una mejor comunidad.

El centro femenil se está preparando para albergar a 120 mujeres, en este momento tienen una capacidad para 60 personas, tendrán desayuno, almuerzo, comida y cena, aunado a esto se tienen terapias bíblicas que les ayudarán mucho a conocer quiénes son, por qué están en esta tierra, por qué han perdido el enfoque y la misión de Dios, también promete actividades como yoga, zumba, spinning, jumping.

Personal encargado del centro femenil señaló que no hay una cuota para entrar y que lo que se necesitan son los medicamentos de cada interno, dependiendo de la gravedad que tenga, así como alimentos y con base a esto hablar de algún ingreso para sostener el lugar, pero todo con base en el trasmitir el amor y la bondad de Jesús, ser el puente para restaurar los hogares de estas mujeres.