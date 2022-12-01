Resguarda Pronnif a tres hermanitas

La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) mantiene bajo observación a la menor de 13 años tras consumir sustancias tóxicas, mientras que sus dos hermanas serán resguardadas con una familia de apoyo.

Tres hermanitas de Valentina de 13 años, Jimena de 8 y Yareli de 3 años de edad, fueron puestas a disposición de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, luego que la Policía Municipal las encontró solas en su vivienda, ubicada en la colonia Guerrero.

“La niña más grande se encuentra en observación en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social y las otras son de diferentes padres, por lo que una se fue con la familia de apoyo paterna y la más pequeña, se encuentra con medida de protección en el internamiento de un centro de asistencia social”, comentó la subprocuradora Martha Herrera.

Pronnif pudo obtener información del porque la hermanas se encontraban solas, se debió a que viven con la madre de familia, quien estaba trabajando todo el día e incluso tiene que salir fuera de la ciudad, a cambio que un familiar pudiera vigilar a sus hijas de vez en cuando.

“Esto no justifica el hecho de que estuvieran solas, esto se informó a la mamá y sobre los derechos vulnerados por parte de ella hacia sus hijas, y la atención que debe de brindar a la mayor porque fue la primera vez que consumía sustancias tóxicas”.

Ayer miércoles se presentó la mamá y más familiares, quienes presentaron a la instancia una familia de apoyo mientras que el personal está haciendo la investigación de campo pertinente para evaluar el entorno del lugar y que puedan trasladar a la niña de 3 años de edad, para salvaguardar el derecho de la menor de vivir en familia