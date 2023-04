Respalda CMIC al Democrático

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dio su respaldo al Sindicato Nacional Democrático ante la crítica situación por la que está pasando Altos Hornos de México (AHMSA), tratando de hacer un frente común para el beneficio de todos.

Fue la mañana de ayer a las 11:00 de la mañana que llegaron al recinto el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, así como los Secretarios generales de la Sección 147 y 288, Fidencio de León y Francisco Ríos.

Los empresarios constructores presididos por Eugenio Williamson Yribarren externaron que ante la reciente publicación del edicto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se tiene una preocupación por la situación que atraviesa Altos Hornos de México, empresa que inició el auge económico en la región centro del Estado y que junto con sus subsidiarias ha marcado durante años el crecimiento y la prosperidad de esta zona y del Estado de Coahuila fungiendo como la mayor siderúrgica de nuestro país.

"Hoy las circunstancias auguran un porvenir incierto para nuestra región, ya que no se visualiza una solución concreta a corto plazo, por ello como órgano representante instamos a los principales actores en la toma de decisiones, a buscar y facilitar soluciones que devuelvan a la empresa la posibilidad de reactivar su producción y evitar la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, así como su prestigio y posición dentro de la industria del acero".

Así mismo, se reiteró el respaldo a los proveedores de la construcción adheridos a la CMIC, cuya misión es y será representar sus intereses. Así mismo, dijeron confiar que se tomarán las acciones que den resultado para que AHMSA vuelva a retomar su liderazgo y mantenerse como referente y embajadora de nuestra región como lo ha sido los últimos 80 años.

Al respecto el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante comentó que lo que se quiere es que se resuelva el problema ya que está en juego la salud, educación, economía y más riesgos en los trabajadores y sus familias.

"Yo estoy seguro que vamos a salir adelante, esa empresa no la pueden dejar caer porque si algo tiene Altos Hornos de México es que es rentable, y no sabemos que vaya a suceder más adelante si esto no se arregla".