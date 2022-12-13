Respeta Dávila decisión Piña

El Alcalde Mario Dávila dijo que respeta la decisión de su homólogo Roberto Piña de abandonar el Consejo del SIMAS y mencionó que oficialmente a él solo se le informó por escrito que tenía una cirugía pendiente y que se ausentaría, además de solicitar que se diera cumplimiento al ordenamiento del juez federal de regresar a su cargo como consejero a César Orlando Chávez Ramón.

Dijo que no tiene ninguna objeción por la decisión que toma el Presidente Municipal de Frontera, dijo que el contexto que todo esto trae consigo, sería una cuestión legal la que determine el rumbo del SIMAS.

Sin embargo, por el decreto 300, es Mario Dávila Delgado quien a partir del mes de enero y hasta junio del 2023 es el Presidente del Consejo del SIMAS.

Mientras tanto, en esta reunión extraordinaria del Consejo solo se reingresó a César Orlando Chávez y la persona que estaba en su lugar queda sin efecto su nombramiento en el cargo.

POSITIVO QUE AHMSA EMPIEZA A PAGAR

En otro tema, el jefe de la comuna dijo que es una señal positiva que la empresa acerera comience pagos a proveedores y saldar la deuda en con la CFE; “las semanas anteriores había una dificultad financiera grande hoy, la ciudad trabaja bien y es una buena señal”.

Dijo que podría ser un buen cierre de año que Ahmsa se recupere, casi casi como un regalo de Navidad para esta región de Coahuila.

También cuestionado si participaría en una marcha para exigir al gobierno federal que saque las manos de Ahmsa, el edil dijo “Mi intención sería una marcha de tipo solidario a lo que está sucediendo con la empresa en ese sentido atendería y acudiría”.

Antes de finalizar, se expresó fiel creyente de la Virgen de Guadalupe, “tengo una deuda con ella y espero poder cumplirla pronto”.