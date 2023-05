Responsables los "políticos de siempre"

La crisis económica por la que atraviesa Monclova, tiene un responsable, y son los políticos de siempre, que nunca han logrado construir un parque industrial, que permita diversificar la economía regional y no solo depender de AHMSA, fue una manifestación en común realizada por el candidato a Gobernador Lenin Pérez y la candidata a diputada local por el quinto distrito electoral, Griselda Arreguín, abanderados del partido verde y UDC, que integran la alianza "Rescatemos Coahuila".

En un mensaje divulgado a los electores de Monclova, el candidato a Gobernador, Lenin Pérez, dijo que le parece muy triste y en lo particular, le duele el enfrentamiento entre los mismos trabajadores de AHMSA.

"No nos gusta ver a nuestra gente enfrentada y aquí debe prevalecer la unidad, es importante que los trabajadores no caigan en el juego de intereses particulares, porque esto es resultado de la falta de responsabilidad por parte de las autoridades, que han abandonado el conflicto y no han entendido que este es un problema de carácter público", expresó preocupado Lenin Pérez.

Por su parte la candidata a diputada local por el quinto distrito de la alianza "Rescatemos Monclova", Griselda Arreguín, manifestó que por fortuna la gente de Monclova ya esta aceptando que toda la crisis es a consecuencia del mal actuar de los políticos de siempre.

"Porque desde hace 25 años han prometido la instalación de un parque industrial para la diversificación de la economía y es fecha que no han cumplido con esas promesas", dijo de manera enérgica, Griselda Arreguín

"Por eso, como diputada local voy a exigir desde el Congreso del Estado, que en presupuesto de egresos de cada ayuntamiento, en especial de Monclova haya una partida especial, para urbanizar las extensiones territoriales, para que tengan servicios básicos de calidad industrial y que se vengan los inversionistas a instalar empresas" , dijo Griselda Arreguín.

Porque – agregó- tenemos lo más importante que buscan los empresarios, mano de obra calificada y una excelente proveeduría, esa es la aportación de la gente de Monclova, ya nada más falta evitar que los "políticos de siempre" sigan en el poder, porque no han demostrado tener la voluntad para impulsar el desarrollo económico de la región.

Así mismo el candidato a Gobernador Lenin Pérez, destacó "Sí quieres que la cosa cambie para bien en Coahuila, sí hay de otra, sí hay otro camino y ese camino es corriendo a los del PRI y a los comparsas que están representando la división de la oposición.

"Y aquí esta una opción de cambio real, con una mujer valiente, como Griselda Arreguín, con una gran trayectoria social de servicio a la comunidad, que va a representar los intereses de los monclovenses en el Congreso del Estado y con tu servidor, que con la experiencia que me ha dejado el haber sido dos veces alcalde la fronteriza ciudad de Acuña, sé exactamente lo que tengo que hacer para generar empleo en la región centro, como lo logramos en Acuña, logrando inversiones de capital extranjero que dieron como resultado la generación de cerca de 50 mil empleos", explicó Lenin Rivera.

"Porque sin duda alguna el mejor programa social que podemos ofrecer a nuestros gobernados, son condiciones para el desarrollo económico que genere el empleo y eso lo vamos a logar nosotros", aseguró Lenin Pérez,

Ambos candidatos realizaron labor de proselitismo entre los locatarios y los compradores de la popular pulga de la "Lechería" ubicada en el sector oriente de Monclova, con una gran aceptación, porque ven en la Fórmula de Lenin Pérez y Griselda Arreguín, una opción seria y confiable, para sacar adelante los grandes retos de Coahuila y por ende de Monclova.