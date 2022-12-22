Restablece SESA servicio a AHMSA

Luego de llegar a un acuerdo con la empresa, Transportes SESA restableció el servicio de traslado de los trabajadores de AHMSA, por lo que únicamente se afectó el cambio de uno de los turnos.

El Vocero de la Sección 288, Teodoro Fuentes Amador, informó que el mismo martes por la tarde se solucionó el conflicto con la línea de transporte, que llevó a la suspensión de las corridas en el cambio de turno primera y segunda, reestableciendo el recorrido con la gente de tercera.

Mencionó que el martes por la tarde se les informó por parte de la empresa que ya se había solucionado el conflicto, para que informaran a los trabajadores que se daría el servicio por la noche, sobre todo a los que viven en los municipios más alejados.

Señaló que únicamente se vieron afectados los trabajadores del cambio de turno de primera y segunda, sin embargo la empresa dio la flexibilidad para que entrarán después de la hora y no se vieran afectados en el premio de puntualidad y asistencia.

Los trabajadores tuvieron la oportunidad de llegar sin importar la hora, sin embargo hubo algunos que prefirieron cambiar de turno con sus compañeros, pero todos cumplieron con su trabajo.

Se desconoce la cifra exacta de los trabajadores que se vieron afectados con la suspensión del servicio de transporte, pero mencionó que los obreros no se verán afectados en su pago semanal.

Así mismo se desconoce el acuerdo que estableció la empresa, al mencionar que es un tema que le compete a la acerera, pero se garantiza que ya no se tendrán problemas en el servicio de transporte.