Resucita obrero a niño en alberca

La preparación que Altos Hornos de México brinda a sus trabajadores en materia de primeros auxilios y seguridad, ayudó a salvar la vida de un pequeño de tan solo 6 años de edad que se estaba ahogando al acudir a una alberca en un día de campo.

El trabajador de la Planta Uno de AHMSA, Miguel Ángel Martínez Estrada del área de combustión relató los hechos que se registraron el pasado miércoles cuando acudió a un balneario del municipio de San Buenaventura.

Gracias a los cursos que imparte AHMSA logró salvarle la vida al menor.

Comentó que acudió en compañía de su familia a este centro recreativo, el cual prefirió omitir el nombre, para pasar la tarde en compañía de sus seres queridos.

Señaló que estaba en el área de las albercas cuando vio que un pequeño flotaba y no se movía, de inmediato acudió a ayudarlo y vio que comenzaba a ponerse morado y lo sacó del agua.

Yo nunca había tomado ningún curso, hasta ahora en la empresa, esto me permitió saber lo que se tenía que hacer y poder actuar”

El pequeño de aproximadamente 6 años no reaccionaba, por lo que de inmediato comenzó a darle reanimación cardiopulmonar y después de 4 intentos el menor reaccionó, vomitó y volvió a respirar.

Señaló que él como trabajador de AHMSA ha participado en los cursos de primeros auxilios que realiza la empresa, lo que le permitió en esta ocasión, salvar la vida del pequeño ante la rápida respuesta.

“Yo nunca había tomado ningún curso, hasta ahora en la empresa, esto me permitió saber lo que se tenía que hacer y poder actuar para ayudar al niño, por lo que estos cursos son de gran ayuda, no solo dentro, sino fuera de la empresa”.

Martínez Estrada indicó que es importante que la empresa siga fomentando la preparación de sus trabajadores, tanto en este como en otros temas, al ser una formación integral para el personal.