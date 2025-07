Salida alterna conduce a absolución por delito de posesión simple

En audiencia correspondiente a la causa penal 223/2024, el juez de control resolvió absolver a José Juan N, quien enfrentaba un proceso por el delito de posesión simple, luego de que la defensa solicitara un acto equivalente a salida alterna, mismo que fue concedido al cumplirse los requisitos establecidos en la ley.

Durante la audiencia, el juzgador explicó que el delito imputado no amerita prisión preventiva oficiosa y la pena no excede los cinco años. Además, de acuerdo con el informe emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, el imputado no ha sido beneficiado anteriormente con mecanismos similares.

Al no existir una víctima u ofendido directo, ya que en este tipo de delitos la parte afectada es la salud pública en general, el juez consideró procedente la salida alterna, por lo que José Juan N pagó una multa equivalente a 54 Unidades de Medida y Actualización, lo que representa un total de 5 mil 187 pesos.

Tras el cumplimiento de esta medida, el imputado fue absuelto y no se generará registro delictivo en su contra, cerrando así el proceso sin consecuencias penales adicionales.