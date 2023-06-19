Resuelven lento falta de climas

Se resuelve parcialmente el problema de la falta de climas en la Clínica 7 del IMSS, donde se han atendido algunas áreas del hospital, pero áreas como hospitalización y hemodiálisis aún continúan padeciendo por las altas temperaturas.

A una semana de la manifestación que realizaron trabajadores de la Clínica 7, debido a las condiciones de trabajo que existen en hospital, se han atendido algunas áreas mejorando el aire acondicionado.

Lo anterior lo dio a conocer Esmeralda Maldonado Treviño, representante sindical, quien señaló que durante la semana pasada se tuvo la visita del titular del Órgano de Operación Administrativa, Leopoldo Santillán, así como el Secretario General de la Sección XII del Sindicato de Trabajadores IMSS, Alejandro Cantú para establecer las estrategias para que los trabajadores puedan seguir laborando.

Reconoció que resolver al 100 por ciento la situación del clima es complicado, pero ya se han atendido algunos aspectos, se pusieron dispensadores de agua en todos los pisos y se instalaron minisplit en algunas áreas, que permitieron mejoras las condiciones en algunos departamentos.

Indicó que los trabajadores de mantenimiento laboran a marchas forzadas, con la finalidad de mejorar las condiciones en el hospital.

“Nos estamos comunicando de manera constante para ver cómo van, si no puede estar frío, por lo menos que puedan estar laborando, porque hay que cuidar la integridad, no nada más de los compañeros, sino de los derechohabientes”.

Pacientes de hemodiálisis denunciaron que las condiciones en el área son insoportables, en donde prácticamente es un infierno, en un área en donde tienen que pasar varias horas con su tratamiento.