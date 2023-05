Reta a golpes a profe que ató a su hijo

MONCLOVA., COAHUILA.-Por defender la integridad de su hijo quien fue inmovilizado atando sus pies a una silla dentro del salón de clases, la señora Yesenia Núñez fue arrestada, esposada y llevada a las celdas municipales pues dejándose llevar por el coraje, amenazó a la docente exigiendo que saliera del salón o la esperaría para arreglar las cosas, esto por no estar de acuerdo con lo que sucedió a su hijo el pasado jueves.

Fue durante el fin de semana que la madre de familia acusó a la maestra de segundo grado del jardín de niños Benito Juárez de haber inmovilizado a su hijo colocándole cinta negra en los pies, recibiendo como explicación que esto era parte de programa educativo ya establecido, generando indignación en por lo menos los padres de tres niños que se dijeron afectados.

1 / 4 Los padres de familia se dijeron inconformes por la explicación y mencionaron que llevarse a la madre de familia fue excesivo y una acción que no debió realizarse. 2 / 4 El abuelo de uno de los menores afectados, dijo que no creyeron la explicación que les dieron en la junta. 3 / 4 El señor José Juan Coronado comentó que ya no están a gusto con la maestra, por lo que pidan la remuevan y la envíen a otro plantel. 4 / 4 La señora Karla Rivas aseguró que su hijo también fue atado y ya no quiere regresar al kínder, pues tiene miedo a la maestra. ❮❯

Fue la mañana de este lunes que la directora del plantel citó a junta a los papás para explicar la situación, dando a conocer que supuestamente la docente utilizó una silla sensorial para tratar de calmar a los pequeños que son hiperactivos, sin embargo los papás no estuvieron de acuerdo con el método y aunque la docente pidió disculpas a los ahí presentes la situación se salió de control.

Que salga para arreglar aquí las cosas, desde que mi hijo me dijo que lo ataron estoy llena de coraje, gritaba la señora Yesenia, quien iba acompañada de sus padres, quienes le pedían se tranquilizara y ya no llevará al pequeño a clases, toda vez que no creyeron en la explicación recibida por parte del personal docente de la institución.

Mauro Núñez, padre de la señora Yesenia dijo que según la maestra de segundo grado no amarraron al niño, sino que lo sentaron en una silla que tiene unas bandas tensoras abajo para que no se parara, sin embargo asegura que su nieto y otros alumnos les dieron a conocer que fue cinta negra la que les colocaron para que ya no se levantaran.

OTROS PAPÁS TAMBIÉN ESTÁN INCONFORMES:

Por su parte el señor José Juan Coronado, padre de otro estudiante de segundo año dijo que se fije un precedente para que ese tipo de acciones no se repita por parte de los docentes, ya que no les parece sea la forma de enseñar, concluyendo que es mejor que retiren a la maestra de esa aula y enviada a otra institución, asegurando que la reunión no tuvo resultados positivos.

"Las cosas se salieron de control, todos estamos molestos y aunque buscamos un acuerdo y se realizaron compromisos, aquí ya hubo un conato de violencia e indisposición de ambas partes, por lo que creemos que lo más adecuado es que se retire a la maestra, por lo que pensamos que se deben tomar otras acciones para evitar el descontento de los padres y el temor de los niños".

Otro papá mencionó que los niños no lograron entender por qué fueron "anclados" a su silla, impidiendo su libre movimiento, lo que les provocó mucho miedo al no entender la situación.

"Hay un par de niños que no quieren regresar, otros no se dieron cuenta del suceso, pero nosotros como adultos debemos revisar que si no es seguro para niños o para el docente, mejor es cambiarlos por su seguridad".

Por su parte Karla Rivas, madre de otro estudiante afectado mencionó que no está conforme con la supuesta "estrategia" utilizada para que los niños se quedaran sentados, pues incluso asegura que la silla que les mostraron los inmoviliza de tal forma que pueden caerse al intentar pararse y provocar un accidente de mayores consecuencias.

"A los niños les dijeron que no nos dijeran lo que pasó, mi hijo no me había dicho nada, pero ese día le pregunté lo que sucedió y él me confesó que a él también lo inmovilizaron, por lo que tiene mucho miedo, acudiremos a dar esta queja más arriba para que esto no se vuelva a pasar".