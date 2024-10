Retiene auditoría estatal expedientes

Algunos expedientes abiertos han dejado durante su revisión la auditoría superior del estado en temas municipales, pero el contralor municipal dijo que no cree que se traten de acciones incorregibles porque esta administración ha solventado bien estos asuntos de revisión de manera transparente.

Jesús David Berrones Celestino dijo que se trata de departamentos donde se manejan finanzas, como ingresos, egresos, donde pueden incluirse también obras públicas, servicios públicos, pero no fue explícito en dar a conocer cuántos casos y de qué temas.

No obstante, reconoce que hubo algunas anomalías detectas de acciones realizadas en esta administración, pero no les han dicho nada hasta ahora, “cuando es fuerte la gravedad, la anticorrupción se queda el expediente y nos piden información, por ahora no creo que sea nada grave”.

Actualmente las arcas municipales están en auditoría dijo el funcionario tanto de la federación como el estado, “siempre nos están pidiendo información, la última concluida fue hace dos meses sobre los avances financieros del primer trimestre de este año”.

Mencionó que están en espera de que se les solicite información, “la gran mayoría de las veces ha ocurrido que se trata de una respuesta sencilla que no se solventó bien, pero ya enviando los comprobantes, dan para adelante el tema”.

Asimismo, antes de terminar, el Contralor Municipal puntualizó que las auditorías en varias ocasiones durante esta administración, sobre todo las de la federación, han concluido en cero reportes.