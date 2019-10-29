Retiran 10 camiones “chatarra”

De 8 a 10 unidades del transporte público intermunicipal de ruta Frontera-Monclova fueron sacados de circulación por no estar en las condiciones para operar; así lo comentó Mario Garza director de Transporte y Vialidad quien mencionó que no se quitará el dedo del renglón para garantizar un buen servicio a los ciudadanos. Dijo que se han realizado los operativos sin dejar de estar al pendiente de las peticiones que hacen los ciudadanos que es el principal objetivo de la dirección de Transporte, regular el servicio tanto en el transporte público, taxis, unidades pesadas que estorban en las viviendas que genera problemática entre vecinos.

Mario Garza; director de Transporte.

“Tenemos cercanía y pláticas con dirigentes transportistas, con la intención de generar confianza y tener un transporte digno para que Monclova pueda tener un modelo de transporte bueno”, comentó el director.

Señaló que el engrane va girando, lo que viene para Monclova es algo muy positivo, pues lo que se busca es que los servicios públicos de cualquier índole sean de calidad y eso es lo que se trata de hacer en el transporte para generar un aumento en calidad de vida de todos.

De las unidades que se retiraron están visiblemente deterioradas, además de que estaban contaminan mucho, portaban vidrios quebrados y demás detalles que se señalaron a los transportistas y concesionarios.

El funcionario mencionó que no regresarán a operar a menos que arreglen lo que está más marcado y pueden volver a entrar si atienden las observaciones que se les hizo.