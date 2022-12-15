Retoma AHMSA Producción

Aunque de manera lenta, Altos Hornos de México retomó la producción de acero, después de dos semanas en que los equipos estuvieron parados, y se espera que en un lapso de tres semanas se normalice la producción.

Desde el pasado martes se iniciaron algunos trabajos en los diferentes departamentos, con la transformación del planchón que se tenía en stock, que pasó a la laminadora en caliente para su transformación.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, señaló que de la misma manera ya comenzó a trabajar el Alto Horno, para la producción de acero y poco a poco se irán reactivando todos los departamentos.

Comentó que esto es algo que genera confianza entre los trabajadores, quienes lo único que desean es que la empresa continúe operando y que están acostumbrados a ver el movimiento al interior de los departamentos.

Leija Escalante señaló que una vez que se retomó la producción, se espera que en un lapso de tres semanas se normalicen los niveles de producción que se mantenían antes del corte de energía.

Confían que la empresa cuente con los insumos para continuar la producción y recuperar las toneladas de acero que se dejaron de producir durante las últimas dos semanas, en las que se detuvo la operación de la empresa.

Así mismo esperan que la situación en el mercado mejore y esto represente un repunte en la producción del acero, una vez que el precio de la tonelada se estabilizó y se pueda tener un crecimiento.

Por lo pronto, señaló que cerrarán el año produciendo e iniciaran el 2023 de manera normal, con los niveles de producción que se tenían en los últimos meses y en espera de que se tenga un incremento.