Retoma AHMSA producción

Luego de la crisis que enfrentó Altos Hornos de México por el corte de energía eléctrica, la empresa ya puso en marcha todos los departamentos y retoma poco a poco la producción de acero.

Teodoro Fuentes Amador, Vocero de la Sección 288 informó que la producción de acero se comienza a normalizar, con la reactivación de cada uno de los departamentos que llevan los procesos de producción.

Señaló que ya se está produciendo arrabio, el BOF y las coladas están funcionando, además de las laminadoras, tanto la caliente como la frío, lo que permiten sacar el producto para su venta.

Indicó que ya se activaron todos los departamentos, esto después de permanecer paralizados por dos semanas y por lo que de manera paulatina se incrementan los niveles de producción y se normaliza el proceso.

Aún no están al 100 por ciento, pero están incrementando la producción, lo que da confianza a los trabajadores de la recuperación de la empresa.

“Ya está funcionando como venía funcionando normalmente, claro que arrancan y luego se paran algunos equipos, pero paulatinamente va subiendo y normalizándose el proceso, y se cuenta con materia prima para continuar con la producción”, indicó.