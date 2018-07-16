Retoman adolescentes estudios gracias a IEEA

Un total de 93 jóvenes menores de 15 años retomaron sus estudios gracias al Instituto Estatal de Educación para Adultos, Luis Nájera, coordinador del IEEA en la Región Centro-Desierto mencionó que no es una cifra alarmante tomando en cuenta que son muchos municipios.

Luis Nájera, coordinador del IEEA en la Región Centro-Desierto.

De manera personal, el coordinador comentó que el problema de la deserción escolar no es la falta de recursos, pues actualmente hay muchas secundarias, preparatorias y universidades que el Gobierno ha hecho para evitar que la deserción se presente.

El problema es que los jóvenes apenas están empezando a vivir, quieren tener su propio ingreso y quieren trabajar por lo que deciden dejar de estudiar, pus el IEEA está en coordinación con la SEP para que esto no suceda.

“Hay muchas preparatorias, el IEEA está en todas partes, hay muchas universidades lo que antes no, ahora están a nuestro alcance”, comentó.

Después de los 15 años se atiende a todas las personas que estén en rezago, primer lo que no saben leer o escribir y que no hayan concluido la primaria, es sin costo alguno.