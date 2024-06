Retrasa apertura de casillas falta de funcionarios

Gran parte de los ciudadanos que habían sido capacitados como funcionarios de casilla no acudieron este domingo a desempeñar su función, lo que ocasionó el retraso en la apertura de las casillas.

Hasta 2 horas 20 minutos se tardó para que el total de las casillas instaladas en los municipios que comprenden el tercer distrito electoral abrieran en su totalidad y se iniciara con el voto de los ciudadanos.

En gran parte de las casillas, se tuvo retraso en la apertura debido a la falta de personal, donde los funcionarios incumplieron con la tarea que se les asignó meses atrás y que habían aceptado dentro de la fiesta democrática.

Erika Balderas, Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital del INE señaló que aún no se cuenta con la cifra de los funcionarios que no acudieron el día de ayer y los motivos por los que no estuvieron presentes, pero se analizará el tema.

De acuerdo a las cifras del INE fue hasta el corte de las 12 horas con 14 minutos cuando se reportó el total de las casillas funcionando, sin embargo esto se debió a que los capacitadores tardaron en subir la información.

Señaló que este es un tema que se debe atender, dado que se ha vuelto recurrente la falta de funcionarios en los procesos electorales, lo que retrasa la apertura de las casillas y atención a la gente.

Esto además pone en riesgo el proceso, ya que ante la falta de funcionarios se incluyen a personas que se encuentran en la fila, quienes no cuentan con una capacitación para llevar el proceso y conteo de los votos.