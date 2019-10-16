Reubicarán a 62 obreros

En total 62 trabajadores de perfiles pesados serán reubicados en la Laminadora en Caliente en una primera etapa, ante la caída de la producción que se ha tenido en Altos Hornos de México, esto ante las gestiones que realizó el Comité Local de la Sección 147 durante las últimas semanas, con la intensión de que los obreros no se vean afectados con su bono de producción.

Será a partir de este jueves cuando se reubique a los primeros obreros de perfiles pesados en su departamento, en donde obtendrán el bono que estos generen, lo que representará un incremento en su ingreso semanal.

El día de ayer el Secretario General, Gerardo Mireles Castillo se reunió con el personal de este departamento para dar a conocer la solución que se logró ante las negociaciones con la empresa.

Desde hace 4 o 5 semanas el Comité Local llevó a cabo las gestiones ante la caída en las ventas de este departamento, por lo que se redujo de manera drástica la producción, lo que impactó en el bono de los trabajadores.

Mireles Castillo dijo que durante los dos primeros meses en que se impactó la producción se logró que la empresa promediara el bono y se otorgara un bono de un 23 por ciento, aún y cuando había salido en ceros.

Pero señaló que como la situación prevalecía en el departamento se optó por reubicarlos en otras áreas y que de esta manera no se vean afectados.

El día de hoy se dará a conocer el listado de los 62 obreros que se reubicarán en la primera etapa, y dijo que se seguirá gestionando para que más trabajadores sean reacomodados en los demás departamentos.

Señaló que se buscará un bono especial para los trabajadores que se mantengan en perfiles pesados, y posteriormente se irán reubicando en otras áreas.

Comentó que esto da mayor tranquilidad a los trabajadores que se habían visto afectados por las bajas ventas en los últimos meses y que con esto se da solución a la problemática que enfrentaban.