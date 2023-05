Revisan si funcionaria participó en riña

Tras destacar que desconoce si Sofía Armendáriz involucrada públicamente en el pleito entre mujeres en Tacos Alan es trabajadora municipal, el Alcalde dijo que ordenaría una investigación si es el caso.

Dijo que tiene entendido que a la mujer sí se le identificó que pertenece a un partido político, no a la administración, “Yo reviso lo que me corresponde, pero lo del PAN que lo revisen allá, ordenaré una investigación si es trabajadora de nosotros o no, y si es y se comprueba que está involucrada ya se tomarían algunas medidas”.

Mientras en el tema de la gresca entre mujeres que hoy en día destaca en redes sociales a través de videos que se han difundido en los que nuevamente Monclova trasciende con una noticia de este tipo, el Alcalde dijo que no es lo correcto.

Por ello, pidió paz y tranquilidad a la gente de Monclova y que no caigan en este tipo de situaciones, pues generalmente trascienden este tipo de noticias no gratas para la ciudad.

“SOLO SE DIFUNDEN LAS MALAS NOTICIAS”, MARIO DÁVILA

Puso como ejemplo a más de 50 niños que escribieron cuentos de Monclova y que conformaron con ellos un libro, “esas noticias no trascienden, para la gente no es importante, para mí sí”.

Dijo que lamentablemente la gente en las redes sociales y los medios de comunicación se interesan más en este tipo de noticias como el pleito a golpes entre mujeres en una taquería, y no dar a conocer otras, como la de los niños escritores.

“Es parte de la cultura que tenemos en México, en Coahuila y en Monclova, lamentablemente”, finalizó el Alcalde Mario Dávila.