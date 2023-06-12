Revisará Revisará PC las quintas tras la tragedia del pequeño Diego

De manera ilegal operan la mayor parte de las quintas en Monclova, las cuales no cuentan con los permisos y protocolos establecidos por las autoridades, por lo que se implementará un operativo para identificar estos negocios para que cumplan con lo establecido en la ley o de lo contrario serán clausurados.

Yesica Barco, Directora de Protección Civil señaló que después de la pandemia se tuvo un incremento considerable de las quintas y jardines que se rentan para fiestas, sin contar con los permisos necesarios.

Los negocios operan de manera informal y se rentan a través de redes sociales, por lo que no se tiene un padrón exacto de este tipo de establecimientos, en donde cada vez aparecen nuevos locales.

La representante de Protección Civil indicó que tras el lamentable accidente que se registró el pasado viernes, en donde un pequeño de 10 años falleció ahogado, se acudió al negocio ubicado en el Fraccionamiento Sección 288, el cual no cuenta con permisos, por lo que fue clausurado.

Comentó que tras la inspección que se realizó, los propietarios de la quinta, negaron que se utilice con fines lucrativos y se indicó que únicamente habían prestado el espacio, pero que no es un negocio.

“Al momento que se hace la inspección se ve que es un negocio, tiene toda la característica como negocio comercial, pero los dueños manifestaban que únicamente lo habían prestado, pero que no era negocio”.

Señaló que al contar con albercas se deben de cumplir requisitos de seguridad, además de la capacitación del personal, lo cual no se cuenta.

En este caso mencionó que los propietarios cuentan con responsabilidad ante la muerte del pequeño, por lo que los padres deberán decidir si realiza algún procedimiento penal contra del propietario.

Así mismo mencionó que se coordinará con el resto de las áreas como ingresos, comercio, para realizar una “barrido” para identificar estos negocios y realizar el proceso para que se regularicen o de lo contrario sean clausurados.