Riña campal; 8 lesionados

Luego de ser agredidos, los uniformados se desquitaron con total brutalidad.

Los hermanos Axel Gabriel y Leonel Alejandro, junto con su padre enfrentaron a los oficiales con bates y tubos.

FRONTERA, COAH.- Ocho personas lesionadas entre ellas 5 policías y tres civiles desfigurados, y una patrulla dañada, fue el saldo de una riña campal entre ebrios y policías suscitada la tarde de ayer en la Zona Centro.

Todo comenzó a las 15:00 horas cuando policías acudieron al reporte de un ebrio en mal orden en la calle Pánuco y Progreso, según versión de los uniformados fueron recibidos a batazos por el presunto y sus hijos, sin embargo otra versión de los hechos es que solo una persona estaba en mal orden y los elementos intentaron detener a todos los que se encontraban en el taller por lo que inició la pelea.

De inmediato pudieron apoyo llegando al lugar Pedro Sáenz, y los oficiales a su cargo quienes de igual manera fueron atacados con bates y tubos por la salvaje tercia,

Utilizando la fuerza pública, lograron detener a Raúl Daniel Padilla Salazar, de 52 años de edad, vecino de la calle Presidente Carranza, número 209, de la colonia Pemex, y a sus hijos, Axel Gabriel, de 21 años, y Leonel Alejandro, de 20 quienes vendieron muy caro su arresto.

Tras revisar la consignación y ver el estado en el que se encontraban los detenidos, el Agente del Ministerio Público decidió no recibirlos asegurando que el termino para ponerlos a disposición no fue inmediato aunado que las lesiones que presentaban no eran aptas para dejarlos asegurados en una celda.

El padre de familia y sus hijos resultaron con graves lesiones en el rostro, hecho por cual se les brindó atención pre hospitalaria.

Mientras el uniformado, Pedro Sáenz fue trasladado a la clínica del ISSSTE, debido que resultó con una herida de tres centímetros y desprendimiento de piel al recibir un batazo en la cabeza.

Dos de los tres detenidos fueron trasladados a las celdas preventivas mientras se realizaba su consignación ante el Ministerio Público.

El tercero permaneció bajo custodia en la clínica 9 del Seguro Social a consecuencia de las lesiones con las que resultó.