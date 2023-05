Robaban luz; ahora deben 450 mil pesos

Una multa de 450 mil pesos tienen que pagar como multa a la CFE al menos 20 familias que habitan en la calle 44 de la Colonia Ampliación 21 de Marzo por el consumo de luz desde hace 4 o 5 años.



Un grupo de amas de casa llegó a la Presidencia Municipal buscando auxilio, luego que aseguran son de escasos recursos, les dieron un citatorio para 10 días y responder sobre su situación del uso incorrecto de la energía eléctrica (están colgados de un poste).

Y es que según el problema en general, es que habitan terrenos irregulares y por lo tanto, no se pueden hacer inversiones en el área que habitan porque no es una colonia, sino terrenos de paracaidistas.

Las amas de casa, María de la Luz Sandoval Ruiz, Evelyn Sánchez, Patricia, Abigaíl y Gabriela explicaron que ellas y las demás familias involucradas en el tema están dispuestos a pagar, pero no esas cantidades estratosféricas que finalmente no tienen con qué solventar.

"Somos de escasos recursos, es mucho dinero, no nos negamos a pagar, pero no estas cantidades que definitivamente no están en nuestros bolsillos", dijo María de la Luz.

Dijo que están esperando que las autoridades municipales les respondan sobre la forma en que van a trabajar, y es que aseguran que este martes por la mañana acudió personal de la comisión y les indicó que sí se puede colocar un poste para que puedan tener luz, sin embargo, es una inversión que debe hacer el municipio.

No obstante, cabe señalar que las autoridades municipales han determinado que no se puede hacer ninguna obra ni inversión en el lugar porque no son terrenos que habiten legalmente.