Roberto Piña Amaya, alcalde Electo de Frontera

"No importa como llegué a la Presidencia Municipal, lo que realmente importa es como me voy a ir", señaló Roberto Clemente Piña Amaya, futuro alcalde del municipio de Frontera; Coahuila. Él y su familia, nos abrieron las puertas de su hogar y de su corazón para conocer más a fondo a cerca de cada uno de ellos, en especial del alcalde electo, son una familia amable, unida y de valor.

¿QUIÉN ES ROBERTO PIÑA?

Mi nombre de pila es "Piña", así me llaman quienes me conocen, vivo en uno de los barrios más populares de la ciudad Rielera, soy producto del amor de mis padres, Jorge Pedro Piña Martínez y Dora Elia Amaya de Piña.

Roberto Piña es uno de los siete hijos que procreó el matrimonio, puros varones es Jorge Pedro, Julián Javier, Horacio Alejandro, Julio Cesar, Roberto Clemente, Fabián y Miguel Ángel.

Mi padre es un hombre ejemplar, un ex obrero de Altos Hornos de México que se entregó a su labor como maquinista en los patios de esta empresa, mi madre, es el pilar del hogar, somos una familia muy apasionada al beisbol.

Estudié en el Escuela Primario José María Morelos y Pavón, después en la Secundaria General #2 Ignacio Zaragoza, posteriormente ingresé al Instituto Comercial Hispano Americano, salí Taquígrafo, Secretario y Contador Privado.

Señaló que dejó la preparatoria trunca cuando conoció a la mujer que le ha brindado dicha y felicidad, Claudia Martínez quien es ingeniero y se desempeña como docente, ella lo motivó a retomar sus estudios y concluyó la preparatoria en Bachilleres Frontera.

Presentó el examen de admisión en la Universidad Autónoma de Coahuila y aunque pasó, no acudió, hasta el siguiente año, justo el día que su hija nació, estuvo con ella durante toda la noche, al amanecer se fue y por segunda vez presentó el examen de admisión pero ahora no desaprovechó la oportunidad y egresó como Contador Público.

¿CÓMO EMPEZÓ EN LA POLÍTICA?

"Mi padre participó toda su vida el tema de la política, es un hombre muy inteligente, un hombre que sabe mucho de esto, todos los reglamentos de punta a rabo, yo lo vi a él en esto, yo más bien soy un servidor público de carrera, no un político porque fue la primera vez que fui candidato y gracias a Dios nos tocó ganar", comentó.

Ha trabajado toda su vida, es un hombre de la cultura del esfuerzo, trabajó en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con Fernando de la Fuente Villarreal quien era el presidente del organismo, con él empezó en la política y participó como candidato a la Presidencia Municipal de Monclova, se llevó a "Piña" quien era su chofer y después pasó a pegar en los postes la publicidad del candidato.

Después se fue con él a la Presidencia Municipal luego a la diputación loca en Saltillo, ahí lo invitaron a trabajar, el Secretario de Finanzas en ese tiempo, el licenciado Javier Guerrero y tomó la oportunidad.

¿CÓMO CONOCIÓ A SU COMPAÑERA DE VIDA?

La conocí cuando trabajaba en la Cámara de la Construcción, ella daba clases ahí porque había un Instituto de Capacitación para los Trabajadores.

Me acuerdo que llegó mi compadre, Julio Cesar Saldaña y me dijo, que había entrado una maestra grandota, me preguntó ¿tú o yo? y cuando la vi a lo lejos tomando agua, dije no, pues yo, yo mero, me dijo pues le gusta el futbol porque ahí anda echando porras, yo no juego futbol, pero pues ahí me traes jugando futbol con tal de andar donde andaba ella, ahí conocí a la maestra.

Roberto Piña está convencido de que se casó con una buena mujer, una señora entregada a sus hijos, ella dirige su hogar, tienen un matrimonio que asegura es como cualquier otro matrimonio.

Ella se levanta todos los días para ir a dar clases, mientras que él se va a sus camiones, pues en tantos años de trabajo compró tres camiones de carga que son los que hacen fletes en la ciudad, eso le ha ayudado a que sus hijos estudien.

CUÉNTEME DE SUS HIJOS.

Claudia Citlaly Piña Martínez "La Tity", es mi hija mayor, es abogada con mención honorífica por la Universidad La Salle de Saltillo, actualmente está en la Ciudad de México empezando el proceso para una maestría.

Luego está Jorge Pedro Piña Martínez, le puse como su abuelo, exactamente igual, es un deportista de alto rendimiento, juega futbol americano profesional y también está estudiando abogado.

Señaló que le hubiera gustado que alguno de ellos fuera médico, cuando lo interrumpe su hija menor Vyana Verónica de 10 años, la más carismática de la familia y le dice "Papá no olvides que sigo aquí, tal vez sí puedo ser la doctora" al tiempo que sonríen todos.

¿QUIÉN ES ROBERTO PIÑA PARA SU ESPOSA?

Claudia Martínez señaló, es una persona con metas firmes, sí dice que quiere algo es porque lo va a conseguir, con mis hijos ha sido firme en su educación les ha dicho que no pueden ser ordinarios que sí quieren ser algo, deben esforzarse para lograrlo.

Sus virtudes son que es un hombre responsable, honesto, muy fuerte, porque realmente se necesita, su mayor defecto es que tiene un fuerte carácter, es enojón.

Fue su esposa quien lo ha motivado en dar pasos en familia, desde terminar una carrera profesional hasta el más mínimo detalle.

¿CÚALES HAN SIDO LOS DÍAS QUE MÁS HAN MARCADO SU VIDA?

Tengo varios días, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, cuando me gradué, creo que los momentos felices hay que buscarlos, promoverlos y disfrutarlos.

Hay que vivirlos porque van a venir los momentos tristes y difíciles como cuando he estado fuera de mi casa y ha muerto algún familiar, que no he podido venir a despedirlos, que me ha tocado escuchar por teléfono a mis padres despedirse de mis tíos, han sido los momentos más duros, pero son más los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar.

¿QUÉ LE GUSTA HACER?

Además de jugar beisbol desde hace 10 años y la política, me gusta mucho el futbol americano, me gusta ver a mi hijo jugar futbol americano porque lo hace con mucha pasión.

Nos ha tocado, como familia ir a verlo a jugar a Estados Unidos cuando jugó un mundial de futbol americano en el Estadio de Los Vaqueros, ya sabrás la emoción que me generó verlo jugar en el estadio de mi equipo favorito y ver que fue factor importante de las dos anotaciones con las que ganó México.

Quisiera decir que me gustan los libros tanto como a mi hija "Tity", pero pues no tanto, me gusta leer pero no como a ella, pero ella lee por toda la familia y creo que hasta por el barrio.

¿CUÁL ES SU MAYOR ASPIRACIÓN?

Cuando anduve en campaña muchos señores grandes me recibieron porque conocieron a mi abuelo y a mi padre, Ellos hicieron lo correcto, un prestigio social que no se compra con dinero, a mi papá le dicen "Don Choche", pero a nadie le dicen Don si no se lo gana.

El día de mañana quiero poder caminar por estas calles y que mis hijos lo hagan con sus hijos y que la gente que los conozca diga, el papá de esos muchachos, hizo lo que le correspondía.

Nunca he sido un tipo que traiga el tema material como factor, quienes me conocen saben que lo poquito que tengo lo he construido a base de mucho esfuerzo y para mi es mucho, tal vez no es la gran cosa, habrá gente para la que no significa nada.

EL CANDIDATO POBRE.

A mí me decía el candidato pobre en la campaña, les ganamos y sin dinero, les enseñamos que en esta ciudad hay mucha más gente con valor que con dinero, la gente de Frontera tiene valor, eso es lo que buscamos, levantar más el valor, que la gente de Frontera se sienta empoderada.

¿CÓMO HAN ENFRENTADO LA PANDEMIA EN FAMILIA?

En diciembre estuvimos malos todos, la salud de mis padres se complicó un poco, luego nosotros también caímos, mi mujer, yo, mi hija y nos guardamos. En todo diciembre, no prendimos la parrilla, como dice aquí la gente.

La campaña también fue complicada, a veces se nos olvidaba pero tratamos de cumplir con los requisitos y debo decir que visité más de 20 mil hogares, todo mi equipo estamos sanos, completos.

UNA VEZ QUE LLEGUE A SU CARGO, ¿QUÉ ES LO PRINICPAL?

Hay cuatro temas fundamentales, el empleo, la educación, la salud y la seguridad, son muy importantes y ya estoy trabajando muy fuerte en ellos.

Prueba de esto es que Roberto Piña ya se reunió con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, son casi 20 mil estudiantes, solo hay dos preparatorias y un Instituto Politécnico.

Antes Frontera era la ciudad de los doctores, aquí estaba el doctor Haro, Pepe Pérez, Cuty, Siller, Grimaldo, era de los doctores, pero ahorita no hay doctores en la ciudad, es complicado, nuestros muchachos batallan mucho para ir a estudiar a otros lados.

En el caso de salud, solamente se tiene una clínica exactamente igual que cuando la donó el ferrocarril para 20 mil habitantes cuando ahorita son 80 mil, no tiene ningún especialista, no hay área de hospitalización intermedia.

Me preguntaron en la ciudad de México cuando derechohabientes 35 mil padres de familia que pagan su cuota, familias asegurados son 69 mil, cerca del 90% de la ciudad está afiliada al IMSS, no hay otro servicio médico, es un tema importante ya estoy gestionando.

En seguridad, hemos perdido el significado de la policía preventiva municipal, cuando se sabe cuál es la función, comienzan a hacer cosas diferentes, la función es prevención, no es andar correteando capos, gente, no eres pariente de robocop, eres un preventivo, servidor público, falta cultura y capacitación.

¿QUÉ SINTIÓ CUANDO GANÓ LA ELECCIÓN?

Batallé un 80% para ser candidato y un 20% para ganar, desde que me dejaron competir supe que iba a ganar la elección, siempre dije que iba a ganar, nunca dudé, lo digo con toda sinceridad.

Cuando me dijeron que no sería yo, me salí al patio, ya estaba muy estresado, ya no pude más, voltee al cielo y hablé con Dios, le dije si tú decides que no, es no, entré a casa y hablé con mi esposa le dice chirrín conchin, si voy a ser Dios me va a ayudar, sino no pasa nada.

Me reuní de gente valiente, un equipo fuerte y leal, un equipo echado pa´ delante, mujeres y hombres muy valientes, Lupita Martínez Maltos brava como ella sola, entrona, Yadira Cárdenas, Alma García, Nora, Ana María Banda, Borrego, Guitrón, Enrique Sánchez, todos ellos por convicción.

De tras de mi Griselda Dávila, Jaqueline Montelongo, Ángela Ramírez, More, Jorge Ramos, nunca me sentí débil, sabía que iba a ganar la elección.

SONARON LAS MAQUINAS DEL FERROCARRIL.

Cuando ganamos pitaron las maquinas del ferrocarril, los ferrocarrileros andaban conmigo, ellos son parte importante de esta ciudad, eso me ayudó mucho, son la parte representativa de esta ciudad, porque sí se distingue a Frontera es por el ferrocarril, las vías cruzan el corazón completo de esta ciudad es lo que nos da identidad, somos Los Rieleros de Frontera.

ALGUIEN ME DIJO ALGO QUE NO VOY A OLVIDAR NUNCA.

El día que ganó mucha gente se le acercó, pero en especial un señor que le dicen "El pájaro", jugadores de beisbol, peloteros, me dijo algo que no se me va a olvidar nunca.

Me dijo muchas felicidades Piña, le agradecí, me dijo vez como anda la gente contenta, me dijo procura que cuando te vayas, estén así de contentos, ese es el tema, no es como llegues, es como te vas, eso me apura, eso me ocupa, estoy pensando cómo salir y todavía ni entro.

Tenemos un compromiso muy fuerte, le debo mucho esta ciudad, no sé cuándo sea lo que vaya a alcanzar, pero pondré lo mejor de mí para sentar un precedente, me voy a reunir con gente que tenga compromisos con mi ciudad, la gente se lo merece, la gente de esta ciudad es gente buena.