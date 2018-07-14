Rogelio Valle Farías: el hombre del retrato

No es arriesgado decir que la mayoría de las personas que ahora leen esto alguna vez pisaron las instalaciones de America Studio. Quizá para algún cuadro fotográfico familiar o al menos para alguna fotografía tamaño credencial.

Este lugar es un ícono de nuestra región. Pero pocos conocen realmente la historia.

El personaje que está detrás de todo esto es: Rogelio Valle Farías.

Alguien apasionado de la fotografía que nunca se rindió al proponerse brindar el mejor servicio en fotografía de calidad para la región. Él siempre decía que la belleza está en todas partes, lo importante es encontrarla en cada persona.

Rogelio Valle Farías falleció hace casi 11 años, un 16 de agosto de 2007. Su hijo Rogelio Valle, quien además continuó con el legado de su padre, lo recuerda con cariño y cuenta la historia gracias a la cual América Studio nace.

El señor Rogelio Valle Farías, fundador de América Studio, fotografía profesional.

Todo comenzó como un sueño

Rogelio nació en Sabinas Coahuila, pero la educación primaria la cursó en Monclova, Coahuila. Apenas terminó sus estudios de preparatoria se mudó a la Ciudad de México para iniciar su carrera en la Academia de San Carlos, esto debido a su gran afición al dibujo y a la pintura.

Años más tarde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México donde estudia la carrera de dibujo publicitario.

Se inicia oficialmente en la fotografía en el año de 1974, junto con su hermano Rolando Valle (fundador de Rolando Studio) es él quien lo inicia como iluminador de fotos y rápidamente se independiza como fotógrafo. En 1977 inauguró oficialmente América Studio, en San Buenaventura, Coahuila. El local se encontraba frente a la plaza principal de la localidad, teniendo gran aceptación por ser la primera en su tipo y en este lugar. Toda la población se sintió aliviada ya que ya no se verían más en la necesidad de trasladarse a Monclova.

Años más tarde, debido al éxito que obtuvo, abrieron otra sucursal en Castaños, en 1993. Su éxito en parte se debe a que ofrecían a sus clientes escenarios interiores y de jardín naturales. Además mucha gente asistía de poblaciones cercanas buscando este servicio debido a la buena calidad.

Rogelio Valle Farías asistía con frecuencia a los seminarios y convenciones de fotógrafos profesionales que se realizaban en diferentes partes de la república mexicana y de Estados Unidos, para de esta manera estar actualizado en los avances que había en su ramo y ofrecer más y mejor calidad y profesionalismo en su trabajo.

Así mismo participó en diferentes concursos de fotografía en variadas categorías alcanzando altos méritos lo que lo llenaba de satisfacción para seguir asistiendo y participando en los concursos.

Es en el año de 1997 cuando abre las puertas de su estudio y ofrece su profesionalismo a Monclova, con el local en el Blvd. Benito Juárez. Durante esa época su trabajo ya era muy reconocido por toda la región así que incluso sus hijos tuvieron que entrar a trabajar a su lado para poder cumplir con todos los contratos adquiridos y ofrecer un mejor servicio.

“La belleza está en todas partes, lo importante es encontrarla en cada persona”, Rogelio Valle Farías.

Homenaje a Rogelio Valle Farías

El próximo 25 de agosto se estará inaugurando una exposición fotográfica en las instalaciones del M.M. Museo y Galería en honor a Rogelio Valle Frías y a la trayectoria de América Studio. En dicha exposición se presentará parte de la obra fotográfica de un artista muy reconocido en nuestra región. Son fotografías que muestran el recuerdo de personas detenidas en el tiempo a través de una fotografía artística captada por el lente fotográfico de Rogelio Valle.

¿Cómo sobrevive un estudio de fotografía en la época actual en la que la tecnología está

sustituyendo este oficio?

La fotografía nunca se va a acabar, los celulares o cámaras profesionales tienen programas para editar muy buenos, pero hay un factor que nunca va a poder superar la tecnología, lo que el hombre puede hacer. Lo que yo hago no lo puede hacer la tecnología. Lo que pasa es que tienes que ir evolucionando con el cambio sino te quedas atrás y desapareces.

Ahorita me está pasando que he recibido muchos clientes de fuera, que aún tienen interés por la fotografía de calidad. Estoy teniendo clientes de Estados Unidos, incluso. Una parte de mis clientes es de fuera porque les gusta el trabajo.

Sin duda alguna las instalaciones de América Studio en la actualidad guardan muchos recuerdos de lo que en una época fue el espacio para congelar momentos de familias enteras. Gracias al esfuerzo continuo de Rogelio Valle Farías y su hijo por conservar esta costumbre y darle el respeto que se merece al oficio de la fotografía profesional.

Su hijo el Sr. Rogelio Valle quien desde chico se inició, igual que su papá en el oficio de la fotografía profesional.