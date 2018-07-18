“Rubí no venía conduciendo”

Al afirmar que Rubí Carrizales no venía manejando la mañana del trágico accidente donde murieron dos personas, la defensa de la joven interpuso un proceso de apelación para que se acepten dos pruebas cruciales para demostrar su inocencia. Durante la última audiencia, tanto el Agente del Ministerio Público como la defensa de la acusada presentaron sus últimos alegatos.

En el caso del abogado defensor de Rubí, Jesús Javier Guerrero comentó que se encuentran listos para dar paso a la etapa final del proceso legal contra su cliente, pero están apelando para que se acepte como prueba unas fotografías tomadas minutos después del accidente y donde se demuestra que Rubí no venía manejando.

Señaló que actualmente se encuentran a la espera que se resuelva la apelación, lo que podría ocasionar que el juicio oral sea un poco antes de lo previsto o extenderse algunas semanas más para tener una resolución de la inconformidad que presentaron.

Dijo que la resolución de la autoridad fue que esos documentos no fueron anunciados con anterioridad a la audiencia intermedia, pero el momento oportuno para hacerlo era la audiencia intermedia.

“Esta defensa mantiene la postura que Rubí no es responsable de las cosas que se le acusan, es por ello que estaremos listos para el juicio oral donde acreditaremos que mi cliente no venía manejando”, recalcó el litigante.