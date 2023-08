Ruegan a Dios por situación de AHMSA

De rodillas ciudadanos piden por la pronta recuperación de Altos Hornos de México, ante la crisis que la empresa siderúrgica y sus trabajadores enfrentan y que ha llevado a un conflicto social.

A temprana hora, integrantes de una de las iglesias de la ciudad se reunieron en uno de los principales accesos de la Planta 1, donde realizaron sus oraciones para pedir a Dios por las necesidades de los obreros y sus familias, así como por la pronta reactivación de la empresa, así como agradecer por todo lo que recibieron durante todos los años en que AHMSA estuvo activa.

"Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman", comentó Irasema de los Santos Rodríguez en la publicación que hizo en la cuenta de AHMSA Trabajadores.

Así mismo se pidió a la virgen de Guadalupe para que apoye a los obreros, que se han visto afectados por la paralización de la empresa, a casi 8 meses que se suspendió la producción de acero.

"Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies súplica qué te hacemos de nuestras necesidades, antes libranos de todos los peligros oh Virgen Gloriosa y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo". Amen.

A esta oración fueron convocados trabajadores, quienes desde hace 20 días se mantienen en los bloqueos de los accesos de la empresa.

Así mismo, trabajadores y sus familias se unieron en oraciones desde sus casas y pidieron porque la situación de la empresa mejor y se atiendan las necesidades que existen en cada una de las familias.