Sacan del aula a ‘profe’ acosador

Retiran de dar clases al docente Raúl, luego de darse a conocer un supuesto acoso sexual a tres alumnas de la escuela Secundaria 5 Harold R. Pape, informó Félix Alejandro Rodríguez Ramos titular de Servicios Educativos, quien añadió, la Secretaría de Educación Pública no protege a nadie.

“Existe la queja dentro de la estructura de una supuesta queja de acoso por parte de un profesor, nosotros separamos inmediatamente al trabajador de la escuela con el propósito de dar garantía, atención y respeto al reporte del padre de familia, además, se turna al área jurídica para que integre el expediente y se pase al órgano interno de la estructura”.

La Secretaría de Educación Pública citará a los padres de familia cuando lo crea conveniente con el fin de formalizar la queja, mientras tanto, se hizo un reporte a Pronnif e instancias que procuren los derechos de los niños.

Si la alumna está en condiciones de continuar con sus clases, lo puede hacer o de lo contrario, la institución debe darle las tareas para que las realice en su hogar. Félix Alejandro Rodríguez Ramos comentó, no puede asegurar que exista responsabilidad por parte del docente mientras que el área jurídica no lo determine.

También se investigará si hay más alumnas que hayan sido acosadas o víctimas por el profesor, señaló que la SEP no protege a nadie y menos con eventos de esta índole.