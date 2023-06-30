¡Sacrilegio! Roban hostias consagradas y el copón de la Eucaristía

Como un sacrilegio que merece la excomunión fue como catalogó el padre José López Sandoval el robo que se vivió el pasado miércoles después de las 7 de la mañana en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde amantes de lo ajeno ingresaron a la iglesia, tomaron las llaves de la sacristía para robar las hostias consagradas y el copón que las portaba, lo cual es una falta de respeto, pues es la representación real de Jesucristo en la tierra.

Estamos muy tistes e indignados por lo que sucedió en la parroquia, nos dimos cuenta de la situación y fue muy fuerte, pues nosotros como párrocos debemos cuidar la sanitad de los sacramentos los cuales fueron robados y pueden ser utilizados para fines no espirituales contrarios a lo que dice nuestra fe.

El Vicario de la región centro Néstor Martínez dijo que manifiestan abiertamente la molestia por este robo sufrido en la sacristía de la parroquia, por lo que piden el apoyo espiritual de los fieles católicos ante este robo de la eucaristía, lo cual es el tesoro más sagrado que tiene la iglesia católica.

En rueda de prensa los párrocos mencionaron que desconocen las circunstancias ante las cuales se realizó el sacrilegio, ya que para la iglesia la eucaristía es lo más sagrado que se tiene en la iglesia católica por lo que esperan que quien robó la eucaristía se arrepienta y los devuelva, pues lejos del valor económico que los artículos pueden tener, está el valor espiritual.

“Profanaron el templo de Dios, ingresaron a robar al sagrario las hostias consagradas, tomaron las llaves y entraron para después salir sin realizar destrozos, por lo que vamos a levantar una denuncia por estos actos tan aberrantes que hemos sufrido en nuestra aparroquia, las llaves se las llevó el ladrón y tristemente nos dimos cuenta que ultrajaron nuestra parroquia pues también se llevaron un copón”.