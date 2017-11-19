Saldo blanco en el Buen Fin

Desde que inició el Buen Fin, Seguridad Pública implementó un operativo de vigilancia alrededor de los comercios ubicados en la zona Centro y tiendas departamentales más concurridas de la localidad; hasta el momento no se han detectado anomalías.

Desde el pasado viernes, los elementos de la corporación de Seguridad Pública, GATEM, Policía Investigadora y Fuerza Coahuila redoblaron los esfuerzos con el objetivo de brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que acuden a realizar sus compras.

El primer cuadro de la ciudad ha lucido abarrotado de personas que acuden en familia a visitar las tiendas departamentales y aprovechar los descuentos.

Son en total 58 elementos por turno los que vigilan la ciudad, algunos de ellos son policías en bicicleta y pedestres que están al tanto de lo que ocurra para poder actuar de manera oportuna.

Este operativo de Buen Fin es permanente, es durante todo el día y durante el viernes hubo mucha afluencia de personas y no se presentó ningún incidente, para ayer el número de ciudadanos disminuyó.

“No hay incidentes, estamos vueltas y vueltas sobre los comercios y centros comerciales, uno de ellos nos pidió una unidad permanente en el exterior, pero el Buen Fin ha transcurrido sin novedad”, comentó el coronel Victorino Reséndiz.

Comentó que aunque no se han tenido personas sospechosas, lo que se encargó a los elementos es ver con desconfianza a la gente que ande merodeando mucho por el primer cuadro o en el exterior de centros comerciales.

Comentó que el instinto del policía debe ver ¿qué está haciendo?, ¿a dónde va?, ¿que trae? , para poder evitar un asalto, un robo o cualquier situación.