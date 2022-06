A través de sus redes sociales el político Pedro Magaña anunció su determinante salida de Altos Hornos de México. Esto luego de las acusaciones en su contra por el presunto desvío de recursos del Fondo de Ayuda Mutua.

"Me voy agradecido, mas no satistfecho, Porque no era la manera... Pero me voy satisfecho".

Termina su escueto mensaje bendiciendo y agradeciendo a quienes manejan la empresa y con la leyenda #soyahmsa.