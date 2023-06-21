Salen de peligro atacados por rayo

MONCLOVA., COAHUILA.-Los hombres que fueron alcanzados por un rayo en una comunidad rural el municipio de Castaños ya están fuera de peligro, siendo el mal joven de 21 años quien fue dado de alta hora después del incidente, dijo el Doctor Ángel Cruz García.

Al hospital Amparo Pape de Benavides nos llegó el paciente más joven a eso de las 9:30 de la noche del pasado lunes, estaba desorientado y presentaba mucha sed, sin embargo al realizarle la revisión médica correspondiente se pudo corroborar que no presentaba lesiones visibles, incluso llegó por su propio pie y en vehículo particular al hospital, por lo que se le brindó la atención de forma inmediata.

Mencionó que al joven se le atendió y se le brindó hidratación continua, además los medicamentos necesarios para que se restableciera de forma rápida, por lo que durante la madrugada fue dado de alta y se encuentra ya en su domicilio sin riesgos de salud.

“Como no presentó lesiones posiblemente el rayo no le pegó de forma directa, posiblemente se encontraban bajo un árbol y por ello no los lesionó, cuando un rayo le da directamente a una persona el 90% de los casos fallecen debido a que se les paraliza el corazón por la descarga eléctrica, afortunadamente en este caso fue de rebote por lo que los pacientes están fuera de peligro”.

Los pacientes que fue enviados a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social también fueron reportados fuera de peligro, pues presentaban quemaduras pequeñas que no pusieron en riesgo su vida, por lo que uno de ellos fue dado de alta y el otro se encuentra en observación y estable.