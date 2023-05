San Pedro, fiel a su historia de lucha por la democracia

SAN PEDRO, COAH.- La llegada del candidato ciudadano por el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, despertó el espíritu combativo de los sampetrinos, habitantes de una tierra histórica para la lucha democrática en el país.

"Vengo a San Pedro, donde se escribió una de las páginas más gloriosas de la historia de México, para convocar a toda la gente de todos los ejidos de la Comarca Lagunera a una insurrección ciudadana pacífica, para sacar a los caciques de Coahuila, para recuperar el agua y los derechos de la gente del campo", expresó "el Tigre" este sábado en una reunión con simpatizantes de la cabecera municipal y comunidades rurales.

Asimismo recordó que en este municipio, el apóstol de la democracia en el país, Francisco I. Madero, escribió "La Sucesión Presidencial" contra el cacique mayor, Porfirio Díaz, que dio origen al movimiento de la Revolución Mexicana hace un siglo.

"En ese entonces la tierra y el agua estaba en unas cuantas manos, y hoy me pregunto ¿no pasa lo mismo? La gente no tiene agua, no hay programas, no hay apoyo al campo, caminos rurales, no hay apoyo a salud y educación", subrayó Mejía Berdeja.

A estos problemas se suma el aumento de indicadores de violencia contra las mujeres, como violaciones y feminicidios, además del alza de los delitos como el robo a casa-habitación, tráfico de cristal, abusos y extorsiones por parte de las policías estatales.

Y por si fuera poco, en Coahuila el PRI traicionó el ideal democrático de Francisco I. Madero, quien hizo el llamado al sufragio efectivo y la no reelección, pero en los últimos 20 años el poder político se ha mantenido en una familia y hay nueve diputados priistas que buscan reelegirse.

Por ello, el candidato Ricardo Mejía abanderó la lucha por el cambio en la entidad, para hacer justicia para el pueblo coahuilense, para defender el agua y para impulsar el desarrollo económico de todas las regiones.