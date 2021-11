Satisface a padres cierre de guardería

Padres de familia de los pequeños que estaban en la guardería KidZone se encuentran satisfechos con el cierre del establecimiento pero no es suficiente, hasta hoy existen 17 denuncias penales para que se le quite la cedula profesional y lograr que Natalia Flores no vuelva a ejercer como maestra para que no toque a ningún niño más.

Así lo mencionó una madre de familia, quien dijo que cuando acudieron con la maestra a pedirle el rembolso de la inscripción y los materiales de sus hijos, lo cual era de un promedio de 3 mil 500 pesos, la maestra alegó que no tenía por qué hacerlo porque ella seguía laborando, que ellos como papás sacaron a sus hijos porque quisieron y que hasta que la Pornnif le diera un decreto de ahí se iba a basar.

"Pues con eso nos fuimos a la Pronnif todas, ya se lo cerraron y se lo pasó por el arco del triunfo, dijo que no nos daría ni madres, la verdad ese dinero ya lo damos por perdido, no nos sobra a nadie pero gracias a Dios no nos vamos a morir de hambre por ese dinero", comentó la madre de familia.

Señaló que están satisfechas de que se haya cerrado su negocio porque no volverá a tocar a ningún niño, además comentó que ahora buscan que le quiten la cédula profesional para que no vuelva a ejercer como maestra.

Explicó que hasta el día de ayer iban 17 denuncias de los 40 niños que había, de los niños más grandes que ya estaban en kínder, no los tocaba porque ya hablaban y podían quejarse, los demás niños son hijos de amigas de ella que no quisieron actuar.

Los padres de familia van hasta las últimas consecuencias, pues les impresionó el cinismo de la maestra, la forma de tratar a los papás que esperaban mínimo una disculpa y no pasó.

"Nosotros entendemos que todos somos humanos y cometemos errores y que a veces la paciencia es rebasada por los niños, pero ni una disculpa, a las personas como ella no se les ve cambio, porque está de chiflada, de mentirosa, sin aceptar sus errores pues no permitirán que vuelva a tocar a un solo niño más", señaló.