Saturan Recaudación durante fin de semana

Durante el día de ayer se tuvo una buena afluencia en las oficinas de la Administración Local, de las personas que aprovecharon la apertura durante el fin de semana para hacer su trámite.

Como se había informado anteriormente la Administración Local tomo la decisión de ampliar su horario de servicio para dar la oportunidad de que más personas se pusieran al corriente en el pago de derechos de control vehicular, por lo que el día de ayer se abrió en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Se tuvo buena respuesta con la medida que implementó la dependencia.

Aunque no se tiene una cifra exacta de las personas que acudieron el día de ayer, fueron poco más de 100 contribuyentes los que acudieron a realizar cambio de propietario, alta de vehículos nuevos o realizar convenios de pago en parcialidades.

Así mismo acudieron personas a realizar el trámite de su licencia, que también se dio el servicio durante el día de ayer.

Algunos de los contribuyentes señalaron que no habían tenido la oportunidad de acudir por cuestiones laborales, por lo que reconocieron el que se ampliará el servicio, para que ellos pudieran acudir y cumplir.

Se sigue avanzando en el pago de derechos de control vehicular, y se espera llegar a un 75 por ciento de cumplimiento ante la respuesta que se ha tenido de los contribuyentes en las últimas semanas.