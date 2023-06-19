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Coahuila

Se adueñan del pueblo Aplican ley napista en Hércules

Controlan accesos con tintes políticos, impera anarquía.

Por Gerardo Martínez - 19 junio, 2023 - 10:48 p.m.
Se enfrentan trabajadores de Hércules.
Se enfrentan trabajadores de Hércules.

La comunidad de Hércules, Coahuila se convirtió en un “pueblo sin ley”, esto luego de que afines al Sindicato Minero cerraron los accesos del poblado, impidiendo el acceso a quienes no comulgan con el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, agrediendo incluso a mujeres y niños.

El pasado fin de semana se desató la violencia en la comunidad de Hércules, donde afines al Sindicato Minero amedrentaron a los trabajadores que no comulgan con sus ideas, esto instrucciones del Senador de Morena cerrando el acceso al poblado, impidiendo a algunos trabajadores regresar a su hogar.

Trabajadores que prefirieron omitir su nombre por temor de represalias, indicaron que los “napistas” se apoderaron del poblado y actuaron en contra de quienes que no los apoyan y quieren que se retome la producción.

Hubo trabajadores que el pasado fin de semana acudieron a Camargo para comprar víveres y al regresar a su casa, se les impidió el acceso, lo que ocasionó un enfrentamiento entre los trabajadores y las familias.

“Los napistas cerraron el acceso del poblado, como nadie les dice nada, se creen los dueños del pueblo, impidiendo el acceso a aquellos que no comulgan con ellos y quieren regresar a trabajar”.

Incluso señalaron que han amagado en contra de algunos trabajadores con armas de fuego, las cuales han accionado al aire, con la finalidad de amedrentar a los habitantes de este poblado.

Todavía es hora que no permiten el acceso a los trabajadores, todavía que la esposa de uno de ellos continúa hospitalizada.

De estos hechos responsabilizaron a Abram Regino, Juan de los Santos Morales, Alma Leticia Peralta, Jesús Castro e Iván Martínez, así como al Senador Napoleón Gómez, al mencionar que estas acciones fueron ordenadas por él.

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