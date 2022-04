Se amparan por desfalco a la 288

Los exlíderes sindicales de la Sección 288 acusados de Administración Fraudulenta por disposición de bienes sin tener facultades para ello, Patricio N, Jorge N y Francisco N irán a juicio por el agravio de más de 18 millones de pesos a las arcas del gremio, pero falta aún la resolución de un último amparo que habían solicitado a la justicia federal.

El abogado de los imputados, Sergio Elizondo destacó que no hay hasta el momento ningún planteamiento ni de sus defendidos, ni de la parte acusatoria para llegar a una reparación del daño antes de que comience el juicio.

Dijo que están ansiosos de que se dé la audiencia de juicio, pero puntualizó que hay un amparo que presentó y que no hay resolución aún, al menos, no notificada, por ello no se dio fecha para el juicio.

"NO TIENEN INTENCIÓN DE ARREGLO", LEIJA

Por su parte, Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Democrático y representante de los trabajadores indicó que no les ve la más mínima intención de llegar a un arreglo.

"El que se acercó a saludarnos fue Patricio, los otros dos ni siquiera voltearon a vernos, ya lo que sigue es el juicio, y es una oportunidad muy valiosa para hacernos creer en la justicia", comentó.

Reconoció que está pendiente la fecha del juicio porque el abogado defensor presentó esta argucia legal para hacer más tiempo.

Dijo que en la audiencia se argumentó lo mismo, que ellos como demandantes no son representantes de los trabajadores, situación que Leija puntualiza que oficialmente en una asamblea, fueron elegidos por los trabajadores para representarlos en este proceso legal, "son patadas de ahogado".

Antes de finalizar, dijo que su única intención es que se recupere el dinero de los trabajadores y es que el 12 de mayo vence de nueva cuenta el plazo para la revisión del contrato, y otra vez necesitan solicitar un préstamo para pagarles a los trabajadores su recurso.

VAN A JUICIO, NO HAY FECHA

Ayer en la audiencia intermedia, no hubo cambio en cuanto al enfoque de la denuncia y la petición de reposición del recurso que se retiró sin facultad de parte de los imputados, se hace la misma petición por parte del Ministerio Público y el asesor legal para pedir que los imputados por fraude regresen el recurso a las arcas del gremio sindical.

No obstante, no hubo en ningún momento la más mínima intención de la defensa o de la parte acusada de presentar algún recurso para llegar a la reparación del daño, por lo que el proceso continuó hacia la definición de que lo que sigue es el juicio.

En primera instancia se mencionó que los días 07 de abril del 2016 y 05 de abril del 2018 fueron elegidos por la base trabajadora los 3 implicados en la denuncia, por lo que están legalmente reconocidos como dirigentes del gremio, en este caso Patricio N. como Secretario General, Francisco N. como tesorero y Jorge N. como Presidente del Consejo.

Cabe destacar que fue en el período 2019-2020 cuando al requerirse el pago de la prohuelga, se detectó el desfalco en las arcas del gremio, pues es un recurso que de acuerdo a los estatutos se descuentan 350 pesos por semana por cada obrero para el fondo de resistencia en caso de que en alguna ocasión estalle la huelga.

En este contexto, establecen que el recurso de la prohuelga que no se completó fue del 17 de mayo del 2019 a Mayo del 2020.

De acuerdo al expediente de la demanda, la cuenta bancaria del gremio tenía más de 34 millones de pesos, y de manera indebida en el período mencionaron se movieron de cuenta 20 millones 050 mil pesos.

Además, se detectaron préstamos sin sustento a los trabajadores por 5 millones 128 mil pesos, y en el 2020 un millón 900 mil pesos por el mismo concepto.

Cabe destacar que el menoscabo del recurso faltante fue de 18 millones y medio de pesos, pero solo por lo que se refiere al pago de prohuelga a los trabajadores son 7.4 millones de pesos.

El Ministerio Público y la parte de asesoría legal de los ofendidos solicitan la penalidad para los imputados y el pago de la cantidad antes mencionada.

Dentro de la audiencia el Ministerio Público determinó que tiene como métodos de prueba la presentación de más de 10 testigos, entre trabajadores, dirigentes del gremio y peritos; en tanto que la defensa presentará 3 medios aprobatorios, entre ellos como testigo al propio Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático para que se presente en el banquillo y responda a los cuestionamientos que pueda presentar el abogado de los imputados.

Aunque no se definió la fecha, el juez a cargo de la audiencia intermedia determinó que el siguiente paso es programar el juicio para que se determine por un tribunal la acusación que hace el MP contra los tres implicados de acuerdo a la denuncia que presentan los tres dirigentes sindicales que acusan a los 3 ex líderes de malversación de fondos.